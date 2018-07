Frank Cuesta estalla sobre los niños de Tailandia: "Son unos irresponsables y un necio"

El rescate ha terminado con final feliz. Y ahora que los 12 niños y el entrenador que quedaron atrapados en una cueva inundada de Tailandia el pasado 23 de junio están fuera de peligro, Frank Cuesta ha decidido hablar.

El mediático aventurero ha dejado de morderse la lengua para publicar un extenso artículo en Twitter donde tacha de "irresponsables" a los protagonistas de esta angustiosa noticia. "Comenzando por supuesto por un entrenador que debería de estar cumpliendo servicios sociales por un buen tiempo, por todo el sufrimiento, coste y daño provocado", asegura en su artículo titulado Los héroes no juegan al fútbol.

Cuesta recuerda el rescate de los 33 chilenos que quedaron atrapados durante 69 días en el derrumbe de la mina de San José entre agosto y octubre de 2010 e insiste en que no son comparables. Los primeros estaban trabajando y los segundos eran sabedores del peligro que entraña esa cueva. "¡Conocen perfectamente las reglas! No son niños de ciudad... no es un entrenador de ciudad. Son gente que conoce los peligros de la cueva", escribe.

Además, insiste en que la cueva de Tham Iam, en la que pasaron 17 días atrapados, es muy conocida y a su entrada un cartel recuerda: "NO CRUZAR sin avisar a alguien fuera y sin el equipamiento correspondiente".

Los verdaderos héroes son los equipos de rescate que se ha jugado la vida para salvar a unos irresponsables.

Dicho esto, asegura que se siente contento por el desenlace y cree que de este hecho se puede extraer un aprendizaje: "Espero que este hecho sirva para que mucha gente alrededor del mundo se dé cuenta que las aventuras sin 'saber' salen muy caras". Y recuerda al jugador de fútbol Peter Dubovsky, que murió en el año 2000 saltando en una catarata en Tailandia ante un cartel que decía: "NO SALTAR DESDE LA CATARATA".

Estos 13 supervivientes deberían ser castigados una vez se encuentren en perfectas condiciones... pero seguramente que se le premiará y se les tratara como los héroes de una hazaña inédita

Cuesta termina su publicación asegurando que los verdaderos héroes de este episodio son los miembros del equipo de rescate que se han jugado la vida para salvar a unos irresponsables. "Los granjeros a los que les han inundado los campos y han perdido las cosechas... para salvar a unos irresponsables. El SEAL, que murió llevándoles oxígeno a estos irresponsables", continúa el presentador, quien recuerda el "brutal" coste económico de la operación y el "incalculable" daño ecológico.

Su publicación termina de forma tajante: "Estos 13 supervivientes deberían ser castigados una vez se encuentren en perfectas condiciones... pero seguramente que se le premiará y se les tratara como los héroes de una hazaña inédita".