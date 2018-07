Todo el mundo está haciendo el mismo comentario del vestido de Melania Trump

Mira a Melania en esta foto:

REUTERS El matrimonio Trump.

Y en esta:

REUTERS El matrimonio Trump.

Y finalmente esta:

REUTERS Melania a su llegada a la cena con Theresa May.

Admítelo, te ha venido a la mente uno de los vestidos más míticos de Disney... Sí, el de Bella.

She looks incredible but any reason why Melania's dresses as Belle, from Beauty and the Beast? 🧐 #TrumpUKVisit https://t.co/kOb6aLr1qg