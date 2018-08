El chavismo envía a juicio a dos diputados opositores por el atentado contra Maduro

El chavismo gobernante en Venezuela dio esta noche pasada luz verde al enjuiciamiento de dos diputados opositores que el martes fueron señalados como presuntos responsables del atentado fallido contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), conformada solo por oficialistas y no reconocida por numerosos gobiernos internacionales, levantó hoy "por unanimidad absoluta" la inmunidad a los legisladores Julio Borges, expresidente del Parlamento; y Juan Requesens, detenido ayer por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Maduro dijo ayer que ambos parlamentarios, militantes del partido Primero Justicia (PJ), fueron señalados por las personas que resultaron detenidas luego del atentado y a quienes se les ha identificado como autores materiales del ataque con drones que, según la versión oficial, frustró el Gobierno.

El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, dijo al término de la sesión que la medida recibió el apoyo de todos los constituyentes "por convicción política, democrática" y adelantó que podría haber nuevos allanamientos de inmunidades porque "las investigaciones siguen", informa EFE.

"Esta batalla apenas está comenzando, la derecha no se va a rendir, ya no cree en el método electoral entonces preparémonos para los hechos de violencia de hecho (...) que cada acción de violencia de la derecha tenga una respuesta de la revolución bolivariana para profundizar aún más, si es más violencia es más revolución", señaló.

