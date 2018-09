El emotivo vídeo del momento en el que una abuela con Alzheimer reconoce a su nieta

El Alzheimer afecta a más de 80.000 personas solo en España. Por eso, no es difícil ponerle cara, ni encontrar a alguien cuyas vivencias con la enfermedad puedan ponernos la piel de gallina: los momentos en los que estas personas no reconocen a sus seres queridos o simplemente cuando no pueden seguir una rutina normal de forma independiente.

El usuario de Twitter @DavidCardona_5 ha compartido uno de esos momentos con los que es imposible no emocionarse, especialmente para aquellos que tienen o han tenido a un familiar en esta situación.

Una abuelita que sufre de Alzheimer por un momento mira a su hija, la recuerda y le dice que la ama. 😢 pic.twitter.com/AXFrSj4GPQ — Cardona (@DavidCardona_5) 20 de septiembre de 2018

En las imágenes se puede ver cómo la nieta le da de comer a su abuela, que sufre un grado avanzado de la enfermedad. En un momento de lucidez, esta le dice algo en portugués y la nieta le responde: "Habla abuela". Y ella le contesta: "Te amo". Su nieta no puede evitar romper a llorar y le dice: "Yo también te amo muchísimo".

El emotivo vídeo se ha vuelto viral con motivo del Día Internacional del Alzheimer, aunque se publicó un día antes, y en menos de 24 horas tiene más de 28.000 retuits y ha superado 100.000 Me gusta.

Además, numerosos usuarios de esta red social se han sentido identificados con estas imágenes y han compartido sus vivencias con familiares con Alzheimer.

Mi madre murió hace un año con Alzheimer, al final se olvidó del nombre de todos pero jamás dejó regalarnos su sonrisa llena de amor. — VIDENTE.JJBM (@JJBM80333762) 20 de septiembre de 2018

Mi padre tambien sufre de alzheimer, se olvida de todo, pero lo mas bello es verlo sonreir como un niño — eduardo perez g. (@eduardono07) 21 de septiembre de 2018

Me hace extrañar tanto a mi abuela. Las ultimas veces que la vi estaba alucinando ya, reconociendo poco y cuando le preguntaba que hacia con las manos ella me decia "estoy juntando flores del campo para ustedes". — Gery Martinez 💚✊🏼 (@Geeeruu) 21 de septiembre de 2018

Mi Papito a pesar de esa enfermedad degenerativa y que no hablaba, de una u otra manera cuando me recordaba me hacía saber que me quería ❤ Hoy lo extraño más que a nada en el universo, hace 5 meses se me fue 💔 Ellos olvidan, Nosotros No, por eso debemos amarlos el doble pic.twitter.com/moa4Wo1E40 — Daurys Mantilla (@DaurysMantilla) 21 de septiembre de 2018

Que fuerte... Me hizo acordar tamto a mi abuela.. Solo nos hablaba cuando nos reconocia... Y el ultimo tiempo ya no nos hablaba mas. Se despidio con una sonrisa. Pero nunca mas hablo. — Flor Dotti (@flor_dotti) 21 de septiembre de 2018