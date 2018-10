Blas Cantó se rompe al recordar a Auryn y desata el llanto en Twitter

Este martes se han cumplido dos años desde que la boyband española Auryn ofreciera su último concierto antes de su separación. El grupo de música ideado por la productora Must Producciones y formado por Blas Cantó, Carlos Marcos, David Lafuente, Álvaro Gango y Dani Fernández actuó por última vez de manera conjunta el 16 de octubre de 2016 en el festival Coca-Cola Music Experience.

Este recordado bolo de la banda en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid (entonces llamado Barclaycard Center) se produjo tres meses después de haber anunciado su disolución. Los componentes de Auryn se disponían a comenzar sus carreras en solitario, tras el fichaje de Blas Cantó por el programa Tu Cara Me Suena.

La banda Auryn apena estuvo activa durante siete años, sin embargo cosecharon muchos éxitos de ventas y una verdadera legión de fans, que se denominaban las auryners.

La banda se dio a conocer al público en el programa Destino Eurovisión, que emitió TVE en 2011 para elegir representante de España en el Festival de Eurovisión. A pesar de que la elegida para ir a Eurovisión fue Lucía Pérez, Auryn quedaron segundos y lograron una gran repercusión.

Posteriormente a su participación en este programa, los chicos de Auryn grabaron cuatro discos de estudio y realizaron cinco giras de conciertos. Canciones como Breathe in the Light, Last Night on Earth y Puppeteer se conviertieron en himnos de muchas adolescentes.

Los excomponentes de Auryn no han querido dejar pasar la ocasión de rememorar esta importante fecha y han publicado mensajes de recuerdo en las redes sociales. Rápidamente los fans de Auryn han convertido el nombre de la banda en uno de los temas más comentados en Twitter (trending topic).

"Hoy hace 2 años desde que la magia se transformó en cinco preciosas estrellas, que viajaron a galaxias diferentes. Hoy, 16 de Octubre, es el día en que nuestro destino se convirtió en nuestro presente", ha escrito Blas Cantó esta tarde en su cuenta de Twitter. Este mensaje ha superado rápidamente los mil Me gusta.

Hoy hace 2 años desde que la magia se transformó en cinco preciosas estrellas, que viajaron a galaxias diferentes. ✨ Hoy, 16 de Octubre, es el día en que nuestro destino se convirtió en nuestro presente. @CarlosMarco@DaniFdez@AlvaroGango@DavidLafuenteESpic.twitter.com/SuVHi3IA5B — Blas Cantó (@BlasCanto) 16 de octubre de 2018

Carlos Marco también se ha puesto nostálgico. "Me he puesto a hacer este vídeo, y me han venido todos los recuerdos de golpe... 2 años y todavía no me había sentado a pensar en todo lo bonito que hemos vivido...", ha escrito con una agradecimiento a sus compañeros y a las fans.

Me he puesto a hacer este vídeo, y me han venido todos los recuerdos de golpe... 2 años y todavía no me había sentado a pensar en todo lo bonito que hemos vivido... gracias @BlasCanto@AlvaroGango@DaniFdez@DavidLafuente y gracias #Auryners por cambiarme la vida pic.twitter.com/DbJKuyHI0t — Carlos Marco (@CarlosMarco) 16 de octubre de 2018

"Por encima de todo, siempre llevare en mi corazón esta etapa. Sin duda la que me dio alas y me permitió crecer como persona y como profesional", ha publicado David Lafuente.

Por encima de todo, siempre llevare en mi corazón esta etapa. Sin duda la que me dio alas y me permitió crecer como persona y como profesional. Sigo aprendiendo, viviendo, ahora de manera diferente y me da igual que digan #Auryn siempre seré yo también y hasta que me muera. pic.twitter.com/wBKxrAqtbe — David Lafuente (@DavidLafuente) 16 de octubre de 2018

Otro de los componentes, Álvaro Gango, ha fijado en la parte superior de su cuenta de Twitter un mensaje escrito hace dos años justo después de ese concierto. "Cuando sepas que quieres algo, no pierdas un segundo y lánzate a ello: la vida es, simplemente, VIVIR", aseguró entonces.

Cuando sepas que quieres algo, no pierdas un segundo y lánzate a ello: la vida es, simplemente, VIVIR. https://t.co/ytQYG1aPeRpic.twitter.com/TIqu8dmyPH — Álvaro Gango (@AlvaroGango) 17 de octubre de 2016

Los fans de la banda también han querido recordar este histórico día con mensajes, fotos y vídeos difundidos en las redes sociales:

Hoy hace dos años, se separó el mejor grupo que pudo existir en la vida. Y os echo muchísimo de menos juntos. Y que aunque ahora cada uno va por su camino, Auryn siempre estará en mi corazón. Ahora sois estrellas que hacen a la gente feliz día a día! Dani Blas Carlos David Álvaro pic.twitter.com/hht0gQvErX — Lisa💖 (@lisabura_dani) 16 de octubre de 2018

hace DOS años que auryn hizo esto y que el barclaycard center cayó a sus pies pic.twitter.com/BK0GTTqdmR — ISSA IS SEEING 5SOS (@supposedlrh) 16 de octubre de 2018