Un ciclista de Zaragoza da positivo por alcohol y la Policía alucina con su reacción

La Policía Local de Zaragoza ha subido a Twitter una foto muy curiosa. En ella se ve cómo un ciclista que había dado positivo en un control de alcohlemia se pone a hacer flexiones para tratar, así, de no superar la tasa permitida en la segunda prueba y librarse de los 1.000 euros de multa.

"Empezamos este # FelizMartes desmintiendo bulos de cómo bajar la tasa de alcohol. Beber mucha agua. Realizar ejercicio intenso. Masticar pasta de dientes, caramelos, café... Si no, que le pregunten a este interceptado por # UAPO en Echegaray (denuncia adm. 1.000€)", ha escrito la Policía en su mensaje.

Empezamos este #FelizMartes desmintiendo bulos de cómo bajar la tasa de alcohol

❌Beber mucha agua

❌Realizar ejercicio intenso

❌Masticar pasta de dientes, caramelos, café

Si no, que le pregunten a este 🚴🏼‍♂️ intercetado por #UAPO en Echegaray (denuncia adm. 1.000€) pic.twitter.com/xFJcOvx7mT — Policía Zaragoza (@policiazaragoza) 16 de octubre de 2018

Obviamente, el esfuerzo le sirvió de bien poco al ciclista, que en la segunda prueba dio una tasa de 0,61 mg/l.

Según informa El Heraldo de Aragón, al no circular en un vehículo a motor -en los que es obligatorio contar con una licencia-, no se le abrieron diligencias por un delito contra la seguridad vial ni se le retiraron puntos del carné. Pero no se libró de la sanción de 1.000 euros.