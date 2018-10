La vicesecretaria de Acción Social del PP, Isabel García Tejerina, ha apuntado —en TVE— que existe un "deterioro" en la educación que hace que haya diferencias entre las comunidades autónomas como es el caso.

Tras esta afirmación, García Tejerina ha puesto un ejemplo en el que ha expuesto explícitamente que los niños de Castilla y León "aventajan" en dos años a los andaluces. "En Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León", ha soltado.

Tejerina: "Lo que sabe un niño de diez años en Andalucía es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León". ¿A qué edad deja un político de hacer discursos del todo inoportunos? — Cristina Pardo (@cristina_pardo) 18 de octubre de 2018

La que fuera exministra de Agricultura durante el pasado gobierno popular ha sido preguntada en una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, por el estado de la educación y la conveniencia de que los niños estudien en los colegios la asignatura de Filosofía.

La vicesecretaria ha explicado que cuando un niño comienza a formarse "le estás dando las capacidades" para que el día de mañana tenga "aspiraciones que cumplir" y el "futuro en sus manos".

Por eso mismo, según ha continuado, en los tiempos que corren es "especialmente importante" hacer de los niños "mentes críticas".

"Es importante que sepan pensar", ha señalado, al tiempo que ha añadido que la asignatura de Filosofía les enseña justo a pensar y a fomentar ese pensamiento crítico.Para la 'popular' hay que preparar a los más pequeños "para lo que el mercado laboral" les va a pedir de cara a unos años y para ciencias como las matemáticas, puesto que "todo apunta a que la vida será un algoritmo".

"Necesitamos niños con buena educación, y más en los tiempos que corren, para que los chicos y chicas salgan de los colegios pensado por sí mismos y con mentes críticas", ha concluido.

"Desprecio a Andalucía"

Las palabras de García Tejerina no han sentado bien precisamente en Andalucía. De este modo, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha exigido este jueves a los dirigentes del PP que "no sigan insultando" a los andaluces.

En su cuenta en Twitter, Susana Díaz se ha pronunciado así después de que la vicesecretaria de Acción Social del PP, Isabel García Tejerina, haya apuntado hoy que existe un "deterioro" en la educación que hace que haya diferencias entre las comunidades autónomas, de manera que en Andalucía "te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León".

¿Pero es que no se va a cansar nunca el PP de despreciar a Andalucía? Ya no les pido que hablen bien de los andaluces; lo único que les exijo es que no nos sigan insultando. https://t.co/HlYXH1gc8A — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 18 de octubre de 2018

"¿Pero es que no se va a cansar nunca el PP de despreciar a Andalucía?", según se ha preguntado la presidenta, quien ha añadido que ya no les pide a los miembros del PP que hablen "bien de los andaluces", sino que lo único que les exige "es que no nos sigan insultando".

No sé como el #PP pretende gobernar #Andalucía a base de insultos. Ahora le toca a nuestros niñ@s; #Tejerina: "En Andalucía lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León" https://t.co/T4HQT1Dz2K — MaJosé Sánchez Rubio (@mjsanchezrubio) 18 de octubre de 2018

Intolerable que desde el PP sigan faltando el respeto a Andalucía. En esta ocasión contra nuestros niños y niñas. Y lo dicen quienes han aplicado las peores reformas educativas.



Usted no ha pisado Andalucía en su vida.https://t.co/t3dS2uMz8Z — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 18 de octubre de 2018

Incluso el líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, ha protestado por las palabras de la que fuera ministra de Agricultura en el Gobierno de Mariano Rajoy:

No compartimos las palabras de Isabel Garcia Tejerina. Los niños y profesores andaluces son de diez, solo les falta un gobierno a su altura. JM.M — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 18 de octubre de 2018

Las manifestaciones de Tejerina se producen un día después de que la Comisión de Educación y FP del Congreso apoyase por unanimidad, una proposición no de ley por la que se pide al Gobierno la reorganización del currículo de Bachillerato para establecer la Filosofía y la Historia de la Filosofía como materias comunes y obligatorias de 1º y 2º de Bachillerato.