Trump amenaza con cerrar la frontera con México para frenar la llegada de migrantes hondureños

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado este jueves con cerrar la frontera sur del país con México si la caravana de miles de migrantes hondureños que salió el pasado sábado de Honduras con rumbo a Estados Unidos continua con su trayecto.

"Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener casi control sobre su población, debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este ataque, y si no puedo hacerlo, llamaré al Ejército de EEUU y (para que) CIERRE NUESTRA FRONTERA SUR!", ha sentenciado Trump en su cuenta de Twitter.

I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de octubre de 2018

....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught - and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de octubre de 2018

En los últimos días, el mandatario estadounidense ya amagó con cortar fondos de ayuda al Gobierno hondureño "de inmediato" si no pone fin a la caravana de personas que se dirige a EEUU, huyendo de la violencia y la pobreza, según afirman los organizadores.

Trump aseguró el martes que también pondría fin a las partidas de cooperación que reciben Guatemala y El Salvador "si permiten que sus ciudadanos, u otros, viajen a través de sus fronteras y lleguen a Estados Unidos, con la intención de ingresar a EEUU de manera ilegal"

En su tuit de este jueves, Trump ha criticado a los dirigentes de Guatemala, Honduras y El Salvador por hacer "poco para evitar que este gran flujo de personas, INCLUIDOS MUCHOS CRIMINALES, entren a México en dirección a Estados Unidos".

Asimismo, ha cargado contra el Partido Demócrata estadounidense porque "abogan por Fronteras Abiertas y leyes (de inmigración) débiles", una crítica que ha repetido desde su llegada a la Casa Blanca.

....The assault on our country at our Southern Border, including the Criminal elements and DRUGS pouring in, is far more important to me, as President, than Trade or the USMCA. Hopefully Mexico will stop this onslaught at their Northern Border. All Democrats fault for weak laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de octubre de 2018

Un primer grupo de la primera caravana ya llegó el miércoles a la frontera de Guatemala con México, de acuerdo a la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal del país guatemalteco.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha dicho este miércoles que el ingreso "masivo" de migrantes hondureños es un "riesgo" para el país y sus habitantes y aseguró que está tratando de verificar sus intenciones con la ayuda de organizaciones internacionales.

Además de la caravana de hondureños que partió el sábado, formada por unas 3.000 personas según la ONU, un segundo grupo amplio de migrantes del mismo país salió en dirección a Estados Unidos anteayer.

En concreto, el Gobierno de El Salvador permitió ayer el ingreso de "415 hondureños" a su territorio, quienes forman parte de esta segunda caravana de migrantes, según datos oficiales, aunque el grupo está formado por varios centenares más de personas.