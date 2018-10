El pique de Mario Casas y Pablo Motos en 'El Hormiguero': "¡Qué gilipollas!"

Mario Casas ha acudido este lunes aEl Hormiguero para promocionar su última película, El fotógrafo de Mauthausen. El actor, un clásico del programa de Antena 3, ha protagonizado un pique bastante intenso con Pablo Motos nada más sentarse en la silla del programa.

Todo ha empezado cuando Motos le ha preguntado a Casas por el argumento de la película. El actor se ha negado y ha animado al presentador a poner el tráiler: "*¿Para qué lo voy a contar dos veces? Pon el tráiler, que es lo que le importa a la gente".

"No he visto a nadie tan vago en mi vida", ha soltado Motos al ver la respuesta de su invitado, pero ha continuado con una entrevista bastante errática por los palos que uno y otro han intercambiado durante todo el rato.

Otro ejemplo: cuando Casas ha hablado del aspecto de su protagonista, ha revelado que pidió al equipo de maquillaje y figuración que le hiciesen una modificación en las orejas "para tenerlas de soplillo". "¡Qué gilipollas sois los guapos!", ha exclamado Motos ante esa revelación.

Un poco más tarde, el pique ha llegado a su clímax cuando el presentador estaba explicando las virtudes de la piña como alimento. Casas no le ha hecho ningún caso y le ha hecho ver que no le importaba nada la explicación. En ese momento, Motos ha replicado con dureza: "Si a ti no te interesa lo que cuente yo, a mí tampoco me interesa lo que cuentes tú".