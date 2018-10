Frank Cuesta estalla contra Rafa Nadal: "Soy un puto podemita por decirlo"

El televisivo Frank Cuesta publicó hace unos días una fuerte crítica al tenista Rafa Nadal después de que el deportista anunciase que acepta una invitación para jugar un partido de exhibición en Arabia Saudí.

Cuesta borró posteriormente su escrito, en el que llamaba al tenista "recogepelotas de los regímenes totalitarios". Todos los jugadores tienen unas obligaciones ... Pero una exhibición, es algo que ni es obligatorio, ni está en el calendario... Es simplemente una manera de ganar dinero o favores", comenzaba diciendo.

Thanks for the invitation and looking forward to playing and visiting for the first time ! https://t.co/hAKr5K4bnq