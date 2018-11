La asquerosa y enfurecida reacción de esta mujer ante Chicote en '¿Te lo vas a comer?'

Los programas de Alberto Chicote no suelen dejar indiferente a nadie. Y su nueva aventura televisiva, "¿Te lo vas a comer?", no iba a ser menos. En el programa intenta sacar a la luz todas las ilegalides y fraudes alimentarios que actúan al margen del Ministerio de Sanidad.

El pasado miércoles le tocó el turno a los caterings ilegales, tal y como había anunciado el propio presentador 'El Hormiguero 3.0' de Antena 3. Chicote ha querido destapar el negocio que tienen muchas organizaciones, particulares, en muchas ocasiones extranjeros, que no cumplen con ninguna de las normas sanitarias, ni siquiera con las condiciones legales.

Y para demostrar hasta qué punto llegan a ser turbios algunos trabajadores, el programa ha contactado con algunas empresas que les han ofrecido abiertamente sus servicios sin IVA, aunque Chicote ha demostrado que ni siquiera sabían cuál es el impuesto real que tiene este negocio. Es más, a algunos les ha puesto en evidencia al preguntarles sobre qué sentían al haber sido denunciados...

Así, Chicote no ha dudado a la hora de contactar con organizaciones ilegales para demostrar a su "encargada" que lo que está haciendo constituye un gran peligro para las personas que consumen sus productos. Después de preguntarle por sus documentos, así como presentarle la denuncia que existe contra ella (que la mujer ha asegurado no tenía), y la reacción no ha sido precisamente "educada", como prueba el siguiente vídeo: