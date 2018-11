"Qué ascazo": los comentarios a la última foto de Dabiz Muñoz en Instagram

El cocinero Dabiz Muñoz ha compartido una foto en su Instagram que ha desatado la polémica por el aspecto de la comida que ha publicado.

Muñoz ha estado en el Noma, un restaurante danés considerado uno de los mejores del mundo, y ha comido lo que parece una cabeza y una pata de pato, una fotografía que ha sorprendido a muchos de sus más de 500.000 seguidores.

En la imagen ha etiquetado al lugar y al cocinero danés René Redzepi, considerado el segundo mejor cocinero del mundo por detrás de Joan Roca y justo por delante de él.

"Pato 100 %. Duck feast 100%", ha escrito el cocinero.

Y claro, sus seguidores han dejado comentarios de todo tipo por el tipo de comida que es:

Horrible 💔 No sé cómo no sientes compasión y empatía

No soy vegano ni nada por el estilo,de echo como carne, verdura etc es decir de todo lo que me gusta pero en exhibir un animal de esa manera no lo veo agradable por muy bueno que pueda estar

