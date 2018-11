La contundente respuesta de Ona Carbonell tras su polémica victoria en 'MasterChef'

Ona Carbonell ha sido la flamante vencedora de la tercera edición de MasterChef. La nadadora olímpica ha sido muy criticada por los espectadores del talent show culinario de TVE tras afirmar que había entrenado con los hermanos Roca en el Celler de Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo.

Tanto Pepe Rodríguez, miembro del jurado del concurso, como Santiago Segura, aspirante, han salido a defender a la olímpica y han afirmado que no hay nada malo en practicar con los mejores.

Ahora, la que se ha pronunciado ha sido Carbonell, que en una entrevista con Verteleha asegurado que desde el programa les dijeron que "practicasen" y que todos lo hicieron: "Lo primero que nos dijeron cuando nos cogieron es que fuéramos a practicar donde pudiéramos porque iba a ser muy duro. Al final todo el mundo hemos ido, cada uno recurriendo a lo que teníamos más cerca".

Además, ha contado que Saúl Craviotto, ganador de la edición anterior, le recomendó que estudiase mucho sobre técnicas, cocciones, ingredientes...: "Si podía estar en un restaurante mil horas al día era lo que mejor me iba a ir. Él me dijo que había estado en Asturias, en un restaurante con Estrella Michelín, así que llamé a Jordi Roca que era el único chef que conocía y me dijo que fuera".