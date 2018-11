Trump admite que el Ejército de EEUU está en Oriente Medio por el petróleo

Donald Trump ha insinuado su intención de retirar al Ejército estadounidense de Oriente Medio porque su país cada vez produce más petróleo.

En una entrevista publicada por The Washington Post, el presidente de Estados Unidos plantea:

"¿Vamos a permanecer en esa parte del mundo? Una razón es Israel. El petróleo está siendo cada vez menos un motivo porque nosotros estamos produciendo más petróleo ahora que nunca. Por lo que, sabes, de repente se llega a un punto donde no tienes que permanecer allí".

Hace unos días, varios medios de EEUU apuntan que el millonario exigió al presidente iraquí un pago en crudo por el despliegue militar estadounidense en su país de la Guerra de Irak.

Trump ha justificado la presencia de su país en Afganistán porque los expertos se lo han recomendado: "Estamos allí porque prácticamente todos los expertos con los que he hablado dicen que si no vamos allí, van a estar luchando aquí. He oído eso una y otra vez", apuntó.

Con esa misma mentalidad pragmática, Trump ha defendido también la alianza entre EEUU y Arabia Saudí pese al caso del periodista asesinado Jamal Khashoggi, ya que "sin ellos (los saudíes), Israel tendría más problemas. Necesitamos contrarrestar a Irán".

"Es muy importante tener a Arabia Saudí como aliado si vamos a permanecer en esa parte del mundo", ha subrayado, y a continuación vuelve a excusar al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, principal sospechoso del asesinato según la CIA.

"Quizá lo hizo y quizá no. Pero él lo niega. Y la gente de su entorno también. Y la CIA no ha dicho que lo haya hecho con seguridad tampoco, por cierto. No digo que digan que no lo hizo, sino que no lo afirman", ha querido precisar.

"Por cierto, nunca hice negocios con ellos, nunca tuve la intención de hacer negocios con ellos (los saudíes)", ha añadido.

Alternativas al muro con México: soldados y vallas de púas

Trump está evaluando un plan alternativo para evitar la entrada de migrantes centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia si el Congreso le niega los 5.000 millones para construir el muro en la frontera con México. Podría incluir el despliegue de tropas y vallas de púas.

"Si no lo conseguimos, ¿podríamos hacerlo de otra manera? Hay otras formas posibles de hacerlo. Ya vieron lo que hicimos con los militares, simplemente llegamos con el alambre de púas y las vallas y varias otras cosas", ha planteado.

El magnate está presionando a los legisladores de su propio partido para que incluyan fondos para financiar el muro en el presupuesto federal que tienen que aprobar antes del 7 de diciembre.

Cree que la Reserva Federal es "un problema mayor que China"

Trump ha vuelto a arremeter contra la Reserva Federal (Fed) de EEUU al asegurar que representa "un problema mayor que China" para la economía del país, y comenta que no está "ni un poco contento" con el presidente del banco central, Jay Powell.

El mandatario ha insistido en su frecuente crítica de que la subida gradual de los tipos de interés por parte de la Fed está dañando la economía más que el gigante asiático, que en su opinión "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo" con EEUU para rebajar la tensión comercial bilateral.

"Estoy haciendo acuerdos (comerciales) y en la Fed no están actuando en consecuencia. Están cometiendo un error, porque yo tengo un instinto, y a veces mi instinto me dice más que lo que puede decirme jamás el cerebro de cualquier otra persona", denunció Trump.

El presidente asegura que no está preocupado por la posibilidad de una recesión en EEUU porque sus "acuerdos comerciales" tendrán un buen efecto en la economía, pero se arrepiente de haber nominado a Jay Powell para encabezar la Fed.

"Por ahora, no estoy ni un poco contento con mi selección de Jay. Ni un poco. Y no culpo a nadie, pero creo que la Fed está muy equivocada con lo que están haciendo", opina.

En lo que va de año, la Fed ha incrementado los tipos de interés en tres ocasiones, como reflejo de la buena salud de la economía estadounidense.