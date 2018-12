El hilo de un profesor andaluz sobre los votantes de Vox que fueron sus alumnos y que da mucho que pensar

El exitazo de Vox en las elecciones andaluzas, con 12 diputados, sigue trayendo cola y acaparando titulares y protestas.

Un profesor andaluz, identificado en Twitter como @JuanitoLibritos, ha escrito un hilo en el que reflexiona sobre lo ocurrido en los comicios, sobre los alumnos que un día tuvo que han votado por primera vez y han elegido al partido de Santiago Abascal.

En sus tuits repasa cómo eran esos chicos (todos varones, a juzgar por su publicación) y cómo, aunque lo apreciaban muchísimo como maestro, a pesar de ser homosexual y abiertamente de izquierdas, han votado a un partido que pretende arrebatarle derechos básicos y desprecia al colectivo LGTB.

Su hilo se ha viralizado y cada uno de los 11 tuits que lo componen es un hit y acumula miles de 'me gusta' y compartidos.

Nueve de mis antiguos alumnos siguen a Vox en Instagram. Los 9 simpáticos y educados. Todos varones y de pueblo, de familias humildes, trabajadoras, sin grandes problemas. Siete de ellos podían votar ayer por primera vez, y parece ser que la ultraderecha fue quien les sedujo.

👇🏽 — JuanitoLibritos🍑 (@JuanitoLibritos) 3 de diciembre de 2018

Ninguno de estos chicos se parece en nada a esas momias vivientes que vemos en las misas del 20-N. Dos de ellos, incluso, son buenos estudiantes. Tuvimos una buena relación mientras era su profe, y yo en mi trabajo soy abiertamente gay y abiertamente de izquierdas. — JuanitoLibritos🍑 (@JuanitoLibritos) 3 de diciembre de 2018

Sí que se sentían desproporcionadamente ultrajados por los inmigrantes, de quienes hablaban con cierto desdén. Y sí que ponían los ojos en blanco cuando se hablaba de feminismo en clase... Pero nada fuera de lo habitual en una clase de un instituto. Adolescentes normales. — JuanitoLibritos🍑 (@JuanitoLibritos) 3 de diciembre de 2018

Recuerdo que varios de ellos sentían una catalonofobia extrema. Y un apego exagerado y mal entendido hacia los símbolos nacionales: la bandera, los 'viva España', la selección de fútbol... Yo lo achacaba a chiquilladas. A patriotismo mal entendido. A lo que oían en casa. — JuanitoLibritos🍑 (@JuanitoLibritos) 3 de diciembre de 2018

Pero no era así. En mi clase, delante de mis ojos, estaban creciendo fascistas. Adolescentes fascistas, en Andalucía, en 2018.

Fascistas nacidos en el 2000, que han usado su primera papeleta electoral para votar contra la democracia que les ha criado. — JuanitoLibritos🍑 (@JuanitoLibritos) 3 de diciembre de 2018

Fascistas que se criaron con profesores abiertamente LGBT, con compañeros de pupitre de varios países, en institutos donde se trabaja contra la Violencia de Género, por Europa, por la cultura... han usado sus primeras elecciones en votar contra todo eso. — JuanitoLibritos🍑 (@JuanitoLibritos) 3 de diciembre de 2018

Adolescentes fascistas que cubrieron de aprecio a su profesor abiertamente gay, que pronunciaron hacia él palabras de gratitud extrema en su graduación, que le colmaron de regalos y abrazos... ayer votaron que su futuro matrimonio debe valer más que el mío. — JuanitoLibritos🍑 (@JuanitoLibritos) 3 de diciembre de 2018

Y esto es un fracaso de la sociedad, del sistema educativo y, sobre todo, mío: en nueve meses a su lado, su profesor de historia no fue capaz de transmitirles la importancia de la democracia y los peligros del fascismo. — JuanitoLibritos🍑 (@JuanitoLibritos) 3 de diciembre de 2018

Me enredé en hablarles del australopithecus, de las borrascas, de las cúpulas gallonadas... pero no insistí lo suficiente en la "deriva continental", nunca mejor dicho, de Europa. A algunos, por curso, les expliqué qué fue el franquismo, pero parece que no demasiado bien. — JuanitoLibritos🍑 (@JuanitoLibritos) 3 de diciembre de 2018

No les mentalicé sobre lo importante que sería su voto y sobre q lo que se está jugando en unas elecciones no es algo lejano y abstracto: es el destino y el día a día de todos, incluso los que no somos como ellos 9: varones, heteros, blancos, medianamente católicos y de derechas. — JuanitoLibritos🍑 (@JuanitoLibritos) 3 de diciembre de 2018