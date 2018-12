La crítica viral de Carlos Bardem a la izquierda tras la irrupción de Vox

El actor Carlos Bardem se ha mostrado crítico con el comportamiento de los partidos de izquierda tras la irrupción de la formación ultraderechista Vox en el Parlamento andaluz, en el que contará con 12 diputados.

"Si la política es espectáculo y circo identitario, si una izquierda derechizada cambia conciencia de clase por un consumismo sin clases, si los medios blanquean el fascismo y lo equiparan a opciones democráticas, ocurre esto. La izquierda debe volver a ser izquierda", ha escrito Bardem en un tuit que en menos de 12 horas acumula más de 1.100 retuits y 2.770 'me gusta'.

El mensaje del actor ha generado el apoyo de muchos, entre ellos el de su compañero de profesor Fernndo Tejero, que ha replicado con un descriptivo "BRAVOOOOOOOOO" acompañado de emoticonos de aplausos y corazones.

También ha generado otras reacciones como estas:

El discurso fatalista ha calado en la masa sin criterio, que no sabe diferenciar, un programa de izquierda, y otro de clientelismo. No por decir, soy la izquierda, lo eres, el PSOE, en andalucía, es derecha. Aparte de todo, su candidata, impulsó la abstención a M. Rajoy, etc....