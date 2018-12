La entrevista en 'La Sexta Noche' que ha convertido a Quique San Francisco en un héroe para los votantes de Vox

Un rostro recorre las pantallas de móvil de los votantes de Vox: el de Enrique San Francisco. El actor y cómico se ha convertido en las últimas en una especie de símbolo para los simpatizantes del partido de extrema derecha por las declaraciones que hizo este fin de semana en el programa La Sexta Noche.

Durante una entrevista con Iñaki López y Andrea Ropero, San Francisco asegura que Pedro Sánchez "ha llegado al poder de una manera legal pero ilegítima", que "los grandes asesinos han sido de izquierdas" o que "los restos de Franco pertenecen a la historia, desgraciadamente".

Enrique San Francisco Grande de España. Vaya caretos los otros dos 🤣

vía @Miotroyo2partepic.twitter.com/nV1y1o80TI — Oli ♎️ (@olivelvet) 2 de diciembre de 2018

Los rostros de los entrevistadores durante la conversación con Enrique San Francisco son motivo de satisfacción para quienes han adoptado al actor como "grande de España" por estas palabras.

El propio actor, en un momento de la entrevista, reconoce tener "fama de facha" y descarta serlo: "Creo que tengo en mi profesión fama de facha, porque no estoy de acuerdo con estos estalinistas de mis cojones. Porque esta profesión se supone que es una profesión de gente que es de izquierdas. Yo no soy americano, no llevo los calzoncillos con la bandera de España, no soy facha, pero adoro a la bandera de mi país".