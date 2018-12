"El 26 de diciembre tendréis otro suicidio más a causa de un desahucio"

"Mi desahucio terminará de la peor de las maneras... SUICIDIO". Con estas palabras, Ely (@alwaysfree86 en Twitter) compartió este miércoles un vídeo en el que pedía ayuda para evitar ser desahuciada de su piso de Tetuán (Madrid).

"Bueno ya sabéis que el día 26 es mi desahucio. No sé si se va a parar, no creo, ya he perdido la esperanza", comienza su vídeo Ely, que asegura que no sabe a qué hora será el lanzamiento "porque el abogado está desaparecido".

"Este vídeo realmente es para mi hija. Espero que me pueda perdonar algún día, que lo que voy a hacer ese día sepa que es para ella, por el bien de ella, para que no tenga que dormir en la calle.

"Si tenéis un poquito de corazón, conseguiréis parar mi desahucio", dice Ely, que se dirige directamente a Montserrat Galcerán, concejala del distrito de Tetuán, y a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. "Por días que me den el piso, sabéis que los tengo solicitados y se van a dar en enero. Si no, es contar los días para que llegue el 26 de diciembre y tendréis otro suicidio más a causa de un desahucio".

"Mi hija es la que saldrá más perjudicada, porque se quedará huérfana: va a perder a su mamá. Pero bueno, así lo queréis y así va a ser. Yo sólo tengo que mentalizarme y la cuidaré desde donde la tenga que cuidar. Quedan todavía días para que podáis paralizarlo. Si no es así, Papá Noel le traerá un regalo bastante duro. Confío en vuestro corazón", agrega la mujer entre lágrimas.

PAH: "Nos pusimos en contacto con ella"

Luis Chamarro, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, ha explicado a El Huffpost que, tras conocer el caso de Ely, se pusieron en contacto con ella para ofrecerle ayuda.

"No sabemos qué hará", afirma Chamarro, quien dice que todavía no ha obtenido respuesta de la afectada. "Tenía que haber llamado pero no lo ha hecho, no sabemos nada más", explica.

Desde la PAH aseguran que no tienen "datos concretos" de su caso y que esperan poder volver a hablar con ella para "conocer tranquila y pormenorizadamente cuál es su situación para encontrarle una salida".

Chamarro explica que en este tipo de casos "hay que improvisar mucho" porque "va en función de cómo te cuenten, qué te cuenten y de las circunstancias" de cada caso. "A partir de ahí, ver las alternativas para, primero, tranquilizar a la persona, y después, hablar con la propiedad para buscar una salida, aunque sea temporal, para evitar ese riesgo".

Este viernes, la PAH se reunirá con el Ayuntamiento de Madrid para abordar la situación de personas como Ely tras el suicidio de una mujer en Chamberí hace unos días cuando iba a ser desahuciada.

Conmoción en Twitter

De momento, el caso de Ely ha generado conmoción en las redes sociales, donde muchos han ofrecido ayuda a esta mujer:

Nosotras estaremos contigo, somos muchas y tendrás nuestro apoyo. Dinos de dónde eres y te daremos la dirección de La PAH más cercana.



Te esperamos para darte todo nuestro cariño. 💚 https://t.co/da0YM2dPrm — Afectadas por la hipoteca (@LA_PAH) 5 de diciembre de 2018

Busca apoyo, veo que eres de Tetuan, no se si hablaste con @TetuanResiste allí hay muy buena gente que podra acompañarte en la lucha y entre todos parar tu desahucio — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) 5 de diciembre de 2018

Desde Moratalaz te animamos a acercarte a tu PAH o Asamblea de Vivienda más cercana. Decenas de personas estaríamos dispuestas a poner nuestros cuerpos y medios para parar tu desahucio sea como sea.



Todo nuestro apoyo. ✊ — Moratalaz, D-14. (@DistritoCatorce) 5 de diciembre de 2018

Tiene en su barrio nada menos que a @TetuanResiste. Se reunen los miércoles 17:30h en AAVV Moncloa, calle Ofelia Nieto, 31 — Kolontai (@kolontai1959) 6 de diciembre de 2018

Acude a cualquier @LA_PAH allí encontrarás herramientas y mucho apoyo.



NINGUN PISO

NINGUNA DEUDA

VALE TU SALUD O TU VIDA

LAS PERSONAS PRIMERO — PAH Parla (@PahParla) 5 de diciembre de 2018

Compañera!!!! Que muchas hemos conseguido ganar!! Algunas pasamos por intentoSS de suicidio como tu y ahora gracias a @LA_PAH hemos ganado!!



Manda un privado!!

Ponte en contacto con nosotras, con cualquiera. Y te daremos la dirección.



NADA VALE TU VIDA, NADA VALE UN SUICIDIO. — #LaColoPAH #3VoltesRebel (@colometablanca) 5 de diciembre de 2018

Yo también estoy sola con mis dos niños y gracias a @LA_PAH he conseguido ganar al Banco Sabadell y después de 6 años sigo en mi piso. No tires la toalla, sé fuerte por ti y por tu hija. Y por todas nosotras que ya te estamos esperando compañera. Un abrazo grande! 🤗 — Noemi Ros (@NoemiRosValenc2) 5 de diciembre de 2018

No, no y no!!! No le des esa satisfacción a este sistema neoliberal de capitalismo salvaje.



De tu dolor tienes que sacar fuerzas de dónde sea y luchar por tu hija y por ti. Acércate a @LA_PAH o cualquier entidad social más cercana, todo en esta vida tiene solución. UN BESAZO!!! — PAH Ripollet-Cerdanyola (@PahRipollet_Cer) 5 de diciembre de 2018

.@alwaysfree86, no te rindas, acércate a nuestra asamblea más cercana, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, únete, lucha, y aunque el @PSOE@sanchezcastejon no hace nada, nosotras estamos contigo. Dinos algo a cualquier @LA_PAH y te ayúdanos a llegar a nosotras — PAH Lleida (@PAHLleida) 5 de diciembre de 2018

Es que no sé ni que decir. Ni de coña. Un piquete de resistencia en tu casa y que no pase ni policía ni comitiva judicial. No te hagas daño, lucha, hay mucha gente dispuesta a ayudarte. Un abrazo Ely cc @DistritoCatorcehttps://t.co/BcHznS8YtS — YoApoyoALosBBFF🚒 (AlOtroLadoDelMuro) (@_ju1_) 5 de diciembre de 2018