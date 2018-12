Leticia Dolera recula ante las críticas por el chiste sobre Morgan Freeman

Nuevo episodio en la última polémica de Leticia Dolera en redes. La cineasta ha intentado apagar el incendio que provocó un chiste que hizo el viernes para quitarle hierro a las críticas que hizo sobre Morgan Freeman, cuando se presentó una denuncia contra él por acoso sexual que ha resultado ser falsa. Pero no le ha servido para mucho.

Esta semana, tras conocerse la falsedad de la denuncia, muchos empezaron a pedir a Dolera que rectificase y pidiese perdón por aquellos mensajes que escribió en mayo en los que daba una credibilidad ciega a las falsas denunciantes.

La cineasta, sin embargo, en lugar de asumir su error escribió un mensaje a modo de gracieta —en el que decía que había llamado a Morgan Freeman para pedirle perdón y que él se había quedado mucho más tranquilo—. Esto le salió muy caro porque las redes no le perdonaron que hiciese bromas con un asunto tan serio.

Un día después del chiste, este sábado por la noche, Dolera ha borrado el mensaje de su cuenta de Twitter y ha escrito dos nuevos con los que pretendía apagar el incendio y reconocer al fin su error.

Tras la avalancha de odio que recibí la semana pasada y los mensajes exigiéndome pedir perdón a Morgan Freeman, hice un chiste para poner en relevancia que a Morgan no le afecta nada de lo que yo ponga aquí. Creo que no se entendió. Voy a quitarlo xq me sabe mal. — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 9 de diciembre de 2018

Al margen de eso, si le acusaron falsamente, como parece que ha ocurrido, espero sinceramente que se arregle su situación. — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 9 de diciembre de 2018

Sus disculpas no han tenido el efecto que ella hubiese querido porque muchos aseguran que llegan tarde y mal, de manera que la lluvia de críticas continúa cayendo sobre ella.

Tus huidas hacia delante son patéticas. Te saltas la presunción de inocencia -da igual la de quién-, calumnias, y das lecciones morales que no pones en práctica. Lo que nunca haces es admitir que vendes consejos -a precio caro- que no te aplicas a ti misma. — Oier Fano Dadebat (@oierfano) 9 de diciembre de 2018

a morgan no le afecta lo que tu pongas aqui, pero si le afecta a la gente que te sigue y te toma como ejemplo y lo que no le afecta a morgan le afecta a cualquier vecino de la que te lea. — Zángano (@zanganosoy) 9 de diciembre de 2018

no has entendido nada 🤦🏻‍♂️ quizás con esto aprendas algo ... y ojalá sigamos adelante con el movimiento feminista (muy muy necesario, pero debemos hacerlo con hechos, no con tweets y palabras) — MiguelAngel Quintana (@mangel_quintana) 9 de diciembre de 2018

Lo que te sabe mal es que decenas de personas te hayan llamado la atención por tu comportamiento indecente en este tema en particular. No es que «no se te haya entendido». No quieras, además, tratar a la gente como si fuese idiota. — Rubén Martínez (@RubenMMB) 9 de diciembre de 2018

No es que no se entendiese, es que se queda MUY corto. Aunque a Morgan no le importes, tu dices luchar por la justicia, no? Pues has linchado a una persona equivocadamente. Aplica esa justicia que pregonas y discúlpate o serás linchada merecidamente como estás siendo. — ThePabloski (@PeibeLaaki) 9 de diciembre de 2018

Hiciste un chiste desde el rencor para evitar reconocer que te habías columpiado; como suele pasar cuando uno responde desde las emociones, la reacción que tal respuesta ha desatado vuelve a dejarte con el culo al aire. Madurar y asumir nuestros errores suele dar mejor resultado. — Pino Real (@EsPinoReal) 9 de diciembre de 2018