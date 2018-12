El momento 'tierra, trágame' de Mónica Cruz cuando le preguntan por su hermana Penélope

La actriz Mónica Cruz vivió uno de esos momentos 'tierra trágame' durante la fiesta de la revista Elle. Allí, las periodistas le preguntaron si había felicitado a su hermana Penélope por su nominación al Goya a mejor actriz por su película Todos lo saben.

Cruz miró con extrañeza a la reportera hasta que acertó a decir: "¿Qué nominación?". "¿Esta mañana no ha tenido una nominación por su película?", repreguntó la periodista, que causó el desconcierto total en la actriz. "Espera, no me he enterado", dijo Cruz.

En ese momento, otra periodista le apuntó que últimamente está recibiendo muchas nominaciones, ya que también aspira a un Globo de Oro y un SAG por su papel de Donatella Versace.

"Sí, eso lo sé, pero ¿ha habido otra nominación?.A ver si se me ha escapado... ¡y he estado hoy con ella, de hecho! ¡A ver si se me ha escapado alguna!", respondió.