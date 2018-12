"¡Pero tío!": El reproche de Iñaki Gabilondo a Pablo Casado en 'LaSexta Noche'

El veterano periodista Iñaki Gabilondo ha sido entrevistado este sábado en el programa LaSexta Noche de LaSexta por su presentador, Iñaki López.

Gabilondo ha repasado la actualidad política, desde Cataluña hasta lo que piensa sobre el futuro del país. También se ha referido a las expectativas generadas por los partidos políticos, criticando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Podemos y a Pablo Casado, líder del PP, a quien ha realizado un reproche.

Ha sido después de señalar la bisoñez de los partidos políticos. "Ciudadanos, poco antes de la moción de censura, estaba convencido de que llegaba al poder en 10 minutos. El independentismo estaba seguro de que llegaba a la independencia en 10 minutos. Podemos hubo un ratito de que llegaba al poder con el sorpasso al PSOE en 10 minutos".

"Pero bueno", reflexionó Gabilondo, "¿cuántas cosas más os tienen que pasar para que os enteréis de que esto es mucho más difícil de lo que parece?".

Pero el periodista ha tenido también para Casado, al que ha hecho el siguiente reproche:

"Cuando ahora veo a Casado, que de pronto ha llegado como un cohete, porque Aznar les ha puesto a todos un turbo y ahora ha venido la FAES al poder, habla con una confianza en sí mismo que a mí me parece muy admirable. Me da mucho gusto verte qué vitalidad, qué alegría tienes. ¡Pero tío! ¿Tú todavía no te has enterado en qué país vives de verdad? ¿Tú no te has enterado de qué pasa exactamente en este país?".

Gabilondo ha criticado que Casado prometa, al igual que lo hace VOX, acabar con cosas como el 'cuponazo' vasco o con TV3. "Pero si no se puede, no puedes. Se puede con mayorías que no tienes. Sin esas mayorías no se puede", ha afirmado el periodista, que lamenta que "todo el mundo prometiendo, bravuconeando cosas que no puede hacer, aumentando la frustración". "Hay gente que se cree que si, en efecto, Casado llega mañana al poder, se acaba tal, me parece inexplicable", ha agregado.