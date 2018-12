Facebook censura una foto del 'NYT' de la hambruna en Yemen por mostrar "desnudez" y "contenido sexual"

La última Facebook: impedir que se publique la foto de una niña hambrienta de Yemen. La razón: que incumple sus normas sobre "desnudez" y "contenido sexual". Es la loca respuesta que se ha encontrado Shady Grove Oliver, una periodista freelance de EEUU, que acaba de convertir su queja por este veto en un encendido viral.

Esta informadora radicada en Alaska ha visto cómo la red social le ha bloqueado en su muro una publicación en la que se hacía eco de un reportaje del diario The New York Times sobre el papel de EEUU en la guerra de Yemen, cuya foto principal es de una niña esquelética, víctima de la terrible hambruna que sufre el país. Dice Facebook que incumple sus normas sobre "desnudez" y "contenido sexual". ¿En serio? ¿Una menor malnutrida se mira con esos ojos? Pues sí.

Según ha relatado la profesora en un viral hilo de Twitter, colgó la noticia (fruto del reportaje sobre el terreno del prestigioso informador Nicholas Kristof), y se la quitaron. Sólo ella podía verla en su muro. Pidió una revisión del caso pero Facebook volvió a darle la misma respuesta. Entonces pegó el enlace directo de la noticia con un mensaje, pidiendo que por favor no censurasen una pieza de buen periodismo y, por contra, sí quitasen de la red ese otro contenido "racista, sexista y violento" que se ve a diario.

This is what I'm currently seeing on my @facebook profile. The photo of the girl in Yemen w/ @NickKristof's @nytimes article is still blocked and under another review. pic.twitter.com/RxX7Pk5JdC — Shady Grove Oliver (@ShadyGroveO) 17 de diciembre de 2018

Pero no hubo suerte. Segundo veto. Mientras, la usuaria seguía pidiendo una y otra vez que se revisara su primera publicación, sin obtener una respuesta positiva. Su cuenta, relata en el hilo, fue incluso temporalmente bloqueada, en paralelo a sus intentos de que la imagen de Yemen pudiera verse. "Estáis censurando el periodismo", repetía a los gestores de la red social. Al final, volvió a tener acceso a su cuenta, pero la publicación sigue sin salir.

Entonces, arrobó al reportero del NYT, y éste se ha hecho eco de la reclamación y ha tenido respuesta rápida por parte de la empresa de Mark Zuckerberg. Efectivamente, la foto no tiene nada que ver con los pecados que se le achacan y ya están estudiando cómo subsanar el error.

Thanks for flagging this @NickKristof. The image doesn't violate our Community Standards – it's exactly the sort of thing we want to leave up on the platform given the public interest value. We're looking into the reports and working to address this ASAP. — Guy Rosen (@guyro) 17 de diciembre de 2018

"La imagen no viola nuestras normas comunitarias, es exactamente el tipo de cosas que queremos dejar en la plataforma dado el valor de interés público", le dicen.

Porque, bueno, lo de Yemen es muy terrible y muy duro, y muchos no lo quieren ver ni en los muros ni en los telediarios, pero en todo caso será por estas cifras, cosechadas desde que comenzó la guerra en 2015:

Al menos 6.800 civiles han muerto

10.700 más han resultado heridos

22 millones de personas necesitan ayuda humanitaria

Unos 85.000 niños menores de cinco años han muerto por malnutrición aguda

14 millones de yemeníes están al borde de la hambruna

1,2 millones de personas han sufrido un brote de cólera

Los datos son de Naciones Unidas y Save The Children. En el artículo de Kristof queda todo muy claro. La verdad desnuda.

Meet Yaqoob, whom I met a few days ago in Yemen. He is starving not because of drought or extreme weather but because of Saudi/UAE and American policy. Folks, this is just unconscionable. Our tax dollars are going to starve kids. My report from Yemen: https://t.co/ALC5QB2vRipic.twitter.com/a55uECZl3e — Nicholas Kristof (@NickKristof) 7 de diciembre de 2018

QUERRÁS VER ESTO

Yemen, la guerra de la que nadie habla.