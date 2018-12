Christian Gálvez y Almudena Cid dieron este viernes su primera entrevista conjunta a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya (Telecinco) y la pareja contó algunas anécdotas bastante divertidas, como el escatológico percance que sufrió la gimnasta en su primera cita.

Después de conocerse en Pasapalabra, cuando ella acudió como invitada en 2007 —hacía apenas un mes que presentaba Gálvez el programa—, quedaron un día y fueron a jugar a los bolos. "Era nuestro primer encuentro", advirtió Cid. Lo pasaron tan bien que en un momento dado de la cita, a Cid le dio un ataque de risa. No habría pasado nada de no ser porque ella se estaba haciendo pis y no lo pudo evitar. En cuanto ocurrió decidió confesar con naturalidad: "Perdóname que te lo diga, pero es que me he meado".

Así lo vivió ella

Gálvez ha contado en más de una ocasión cómo se enamoró de Cid en el programa. Lo que no sabíamos hasta ahora era cómo había vivido ella todo aquello y Osborne aprovechó para preguntarle su versión de lo ocurrido.

La gimnasta contó que nada más empezar el programa, Gálvez se había mostrado fascinado con ella, pero que dio por hecho que era algo que hacía con todas las invitadas para hacer el concurso más dinámico y generar más audiencia.

"Yo fui a concursar y me empezó a decir cosas como muy bonitas, pero yo pensé que eso se lo decía a todas", contó a Osborne.

El tonteo continuó durante toda la grabación, pero ella siguió dando por hecho que Gálvez lo hacía por el espectáculo del programa, incluida la vez que se suponía que se había quedado en blanco.

"Yo tenía un concepto de que en la televisión había muchas cosas que no eran verdad, pero en esta ocasión yo pensaba que de verdad lo estaba fingiendo", explicó.

Sus sospechas se confirmaron cuando terminaron de grabar y, con el entusiasmo del día que había pasado en televisión, fue a despedirse de Gálvez con un abrazo y él la rechazó.

"Pensé: 'Este pasa de mí y todo lo que me ha dicho aquí ha sido pantomima para el programa y para la audiencia", contó.

Sin embargo, al cabo de los días llegó la sorpresa para la gimnasta, cuando le llamó su representante para decirle que Gálvez había pedido su teléfono.

Gálvez entonces explicó a Osborne lo que había pasado en realidad. Aseguró que había rechazado el abrazo porque se había puesto tan nervioso con la presencia de Cid en el programa que rompió a sudar: "Imagínate, yo empapado, pensando que tenía que oler mal y dije: 'no, no, no".

Mi casa es la tuya Christian Gálvez y Bertín Osborne

Caminos diferentes

Osborne agradeció a la pareja que hubiesen participado juntos en el programa y les preguntó por qué no hacían más cosas juntos. Fue ella quien lo explicó: "Me ha pasado muchas veces que voy a un sitio y dicen: 'Mira, la novia de Christian. Y claro, para alguien que ha estado 21 años siendo casi una costra andante, por todo el trabajo, el esfuerzo, el dolor de toda mi carrera deportiva... y es doloroso que a veces resuman a una persona a ser la 'novia de'. Así que se trata de separar un poco nuestros caminos".