La televisiva monja Sor Lucía Caram ha generado polémica en Twitter con su mensaje tras las protestas del 21-D en Cataluña, que acabaron con 13 detenidos.

"Una vez más CATALUNYA ha demostrado ser un pueblo pacifico y ha puesto en evidencia a los infiltrados y violentos. Nada ni nadie vencerá a un pueblo que busca la paz. Es necesario y urgente soluciones políticas", ha escrito la religiosa.

Sor Lucía hace referencia en su mensaje a las protestad del viernes en L'Ampolla (Tarragona), que acabaron con 13 detenidos por desórdenes públicos, daños, incendio y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, han detallado fuentes de la Conselleria de Interior de la Generalitat.

Las protestas tenían como objetivo protestar contra la reunión del Consejo de Ministros que se ha celebrado en la capital catalana, y han incluido manifestaciones -la mayor en Barcelona, con 40.000 personas- y cortes de carreteras.

La policía catalana ha detenido en L'Ampolla a otras dos personas -por desórdenes públicos y daños en un corte de la AP-7-, y las otras diez se han efectuado en la capital catalana, con siete en la zona de la avenida Paral·lel y Drassanes por enfrenamientos con la policía; dos en Via Laietana, y una en plaza Urquinaona.

Estas son algunas de las reacciones al tuit de Sor Lucía, que en dos días acumula 7.000 me gusta, 2.000 retuits y cerca de 1.000 respuestas:

Hermana, ver la agresividad y falta de humanidad con la que muchos le contestan, me causa un gran conflicto. Es difícil no juzgarlos, respetar sus opiniones y no tener malos sentimientos hacia ellos. De verdad que usted nos pone a prueba a "los unos y a los otros" 😉