21 cuentos feministas que puedes regalar a los más pequeños

'Yo voy conmigo', de Raquel Díaz Reguera

Trampantojo

Yo voy conmigo trata de una niña a la que le gusta un niño, pero el niño no se fija en ella, no la mira. Sus amigos le aconsejan que cambie, se quite las coletas, las pecas... Y el niño por fin se fija en ella. La niña se da cuenta de que ya no es ella, así que decide recuperar su esencia.

