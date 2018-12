Detenidos por incitar a un anciano a esnifar cocaína en Lugo

A plena luz del día, en la Fonte dos Ranchos de Lugo, cuatro jóvenes incitan a un anciano a esnifar una sustancia aún por analizar, aunque los chavales, entre risas, hacen creer que es cocaína. Ante esta genial primera idea los calificativos se terminan y la indignación crece al ver cómo se mofan de él y cómo muestran una total falta de respeto y de educación ante una persona mayor.

Se ha detenido a tres de los cuatro jóvenes implicados, todos viejos conocidos de la policía. Sus grandes cualidades les llevaron a tener una segunda idea prodigiosa: subir el vídeo a las redes sociales, donde se ha viralizado. Suman así al delito contra la salud pública, un delito contra la intimidad por difundir las imágenes.

El señor afectado, Manuel Martínez Gómez, de 72 años de edad, ha sido localizado por el diario La Voz de Galicia y se lamenta: "Me engañaron como a un bobo", dice. Explica que primero intentaron que fumara algo, pero les dijo que no, que está trasplantado y no puede. Entonces lo acosaron para que esnifara lo que le ofrecían. Luego, añade, le preguntaban constantemente por cómo se sentía, qué notaba en el cuerpo, al haber tomado supuestamente coca.

Es lo que ha relatado Policía Nacional, que lleva el caso. El qué y el cómo lo cuenta... parte el alma.

VÍDEO ▶ El hombre al que incitaron a esnifar en Lugo: «Enganáronme coma un bobo» https://t.co/KCyl6Ttemb — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) 28 de diciembre de 2018

