El perro soñado por todo fan de Harry Potter

Remus es el protagonista del nuevo vídeo viral de Twitter. El perro de la youtuber estadounidense Anna Brisbin se ha hecho famoso en la red al ser capaz de responder a los diferentes conjuros de la saga de Harry Potter con acciones que han dejado boquiabiertos a los usuarios.

"Wingardium leviosa", "alohomora", "avada kedavra", "ascendio" o "descendio" son algunos de los hechizos que el mago o alguno de los protagonistas han utilizado durante las ocho películas y que Anna Brisbin utiliza con su perro. Para cada uno, este reacciona con una acción concreta, ya sea subiendo o bajando a la cama, quedándose quieto o corriendo tras una pelota.

Además y para darle una mayor sensación escénica al vídeo se puede ver a Remus vestido para la ocasión con un traje con el que bien podría acudir al comedor de Hogwarts y a su dueña utilizando una varita mágica. En pocas horas, la youtuber del canal Brizzy Voices, conocida por dar voces a personajes de Pokemon o de Disney entre otros, ha conseguido que su vídeo tenga más de 32.000 retuits y casi 90.000 me gusta.

Los usuarios de Twitter han mostrado su ingenio a la hora de interaccionar con el vídeo utilizando, en alguna ocasión, reacciones de los propios personajes en la saga.

120 puntos para Gryffindor, y Gryffindor gana la Copa de las Casas.

My dog just knows to follow me when I say "Come along, Pond" or that she's in trouble when I call her "Amelia." (Her name is Amy Pond.) Oh, and she barks at angel statues and figurines.