La emocionante reflexión de Laura Escanes sobre las amistades perdidas

En el mes de abril Laura Escanes debutó como escritora al publicar el libro Piel de letra (Aguilar), una recopilación de artículos sobre "los grandes temas que tocan el corazón".

Uno de esos textos lo ha compartido este martes en Instagram, donde la influencer, acostumbrada a cosechar críticas y ataques, está recibiendo un aplauso masivo.

Escanes hace en esta exitosa publicación (con más de 35.000 me gusta en una hora) una amplia reflexión sobre la amistad, sobre por qué los amigos son los únicos con el poder de hacer daño y sobre lo importante que es a veces dejarlos ir.

"Tienes que pensar que hay amigos que desaparecen porque tienen que marcharse, porque están dejando espacio para algo mejor, porque hay amigos que es mejor que no estén. Y aunque cuando te hieran, duela, piensa que todo pasa por algo", dice Escanes en el aplaudido texto, donde insiste también en que "los enemigos no hieren", eso lo hacen los amigos. "Habrá veces que será por error y otras no entenderás muy bien por qué. Ni tú, ni ellos. Pero hieren. Y duele".

La publicación no se solo acumula miles de likes, también decenas de comentarios de fans que aplauden sus palabras.

Lee aquí el texto completo de Escanes

"Hay amigos que hieren y si no te los has encontrado aún, prepárate porque te los vas a encontrar. Yo los llamo amigos porque si algo duele y escuece, importa. Los enemigos no hieren. Los enemigos pierden su tiempo. Los amigos también, pero hieren. Habrá veces que será por error y otras no entenderás muy bien por qué. Ni tú, ni ellos. Pero hieren. Y duele.

A mí me gusta pensar que si hubieran sabido lo que perdíamos lo hubieran hecho de otra manera. Por eso aunque hieran, les llamo amigos. Aunque luego desaparezcan y nos convirtamos en desconocidos, fuimos amigos.

También tienes que pensar que hay amigos que desaparecen porque tienen que marcharse, porque están dejando espacio para algo mejor, porque hay amigos que es mejor que no estén. Y aunque cuando te hieran, duela, piensa que todo pasa por algo. Hay amigos que serán más amigos para ti que tú para ellos. Y lo sabrás con el tiempo. Los descubrirás por mucho que se maquillen. No quiero asustarte con esto. Solo te pido que no tengas miedo porque eso te hará más fuerte, y nadie podrá quitarte lo que fue vuestro y solo vuestro. No quieras eliminar sus recuerdos de tu alma y guárdalos bien porque también son parte de lo que eres.

Si sucede es porque algo mejor está en camino. Bienvenido seas. Despedido también".