La metedura de pata sin precedentes de este concursante de 'Ahora Caigo'

Un concursante de Ahora Caigo (Antena 3) ha protagonizado una de las mayores meteduras de pata de la historia del programa por no estar atento a la hora de concursar: ha sido eliminado con tres comodines.

La pregunta no era sencilla: "¿En qué obra de Delacroix una mujer alza la bandera francesa?". Gonzalo, que así se llama el concursante, no se sabía la respuesta pero no ha pasado el turno para que su rival respondiese. La solución era La Libertad guiando al pueblo.

"Di paso, DI PASO", le ha gritado en numerosas ocasiones Arturo Valls, pero no ha habido forma. Parece que el participante lo ha dicho en el último segundo pero no ha entrado en tiempo.

"Válgame el señor, me estaba dando pena tirarte, porque te tengo que tirar, como lo oyes Gonzalo...", le decía Valls al concursante, que no daba crédito a lo ocurrido.