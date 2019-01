Siete consejos para beber menos alcohol dichos por quienes lo han logrado

"Tenía dos razones distintas para beber: cuando me lo estaba pasando bien o socializando, como en una cena con amigos o en una cita, o cuando 'necesitaba' el alcohol para curar algo, como cuando me sentía estresada por el trabajo o sola y triste en casa", cuenta González. "Es esto último lo que encuentro problemático. Si recurres al alcohol para ayudarte con algo, como todos esos memes que te dicen que 'te mereces' una copa después de un día duro de trabajo, plantéatelo".

Liz Melchor, escritora que vive en San Francisco, se tomó su primera copa con 14 años, y a partir de ahí siguió bebiendo. Con 26 años dejó el alcohol y desde entonces no lo ha vuelto a probar. Melchor, ahora de 36 años, explica que, cuando te propones reducir el alcohol, hay que estar preparado para que algunas circunstancias de tu vida cambien.

"Dejar de beber probablemente suponga dejar otras cosas más, como tus hábitos diarios (ir al bar cada día después del trabajo, por ejemplo) y tus amigos. Quizás tienes un montón de amigos con los que sólo sales a beber", plantea. "Pero es importante dejarlos... a veces puede ser duro decir que no a la amiga que siempre te pide que la acompañes al bar o a la cita de Tinder que quiere invitarte a un happy hour".

Esto no significa que no te lo pases bien. Hay un montón de actividades que puedes hacer con citas o con amigos que no implican beber. Quizá al principio cuesta un poco acostumbrarse (lo cual es normal). Pero no desesperes.

Prueba una actividad nueva con gente nueva

Si decides apartarte de amigos que no eran muy comprensivos con tus esfuerzos, es posible que al principio te sientas un poco solo. ¿Siempre has querido participar en una liga de bolos? ¿Te apetece empezar un curso de cerámica? ¿Y qué te parece un club de lectura o unas clases de yoga aéreo? Ahora es el momento perfecto.

"Si te sientes solo, métete en actividades que te den la oportunidad de conocer gente. Trata cualquier relación como si fuera una red de apoyo", recomienda Clarissa Silva, científica del comportamiento y coach de relaciones.

Si tienes seres queridos en los que confiar, utilízalos también. Un sistema fuerte de apoyo en esos momentos puede ser la clave. Para González, conocer y enamorarse de su marido, así como el firme apoyo de amigos y familiares, tuvieron un valor "incalculable en [su] sobriedad".

Haz ejercicio