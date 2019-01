Trump amenaza a Turquía con arrasarla económicamente si ataca a los kurdos

El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió hoy de que "arrasará económicamente" a Turquía si ataca a los kurdos, a los que también advirtió de que no deben provocar al Gobierno turco.

"Arrasaremos a Turquía económicamente si atacan a los kurdos", dice Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter, al tiempo que añade que, "del mismo modo, no quiero que los kurdos provoquen a Turquía".

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....