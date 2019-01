El delirante momento de Susanna Griso con el alcalde de Totalán: "Lo busca usted en el diccionario"

Miguel Ángel Escaño, alcalde socialista de Totalán, ha protagonizo este martes un momento muy tenso en el programa Espejo Público, de Antena 3, en el que ha intervenido para hablar sobre el rescate del pequeño Julen, que el domingo cayó a un pozo en esa localidad malagueña.

El alcalde se ha mostrado indignado y muy alterado porque, a su juicio, las labores de rescate se están llevando a cabo de una forma incorrecta. Ha dicho que "no hay un diagnóstico claro y se está improvisando y sin diagnóstico no hay tratamiento".

Al inicio de su intervención, Escaño criticó los "rumores absurdos" que "están contaminando todo el proceso" y ha cargado contra los medios por estar emitiendo "imágenes que se filtran". Ante los continuos reproches del alcalde, la periodista Susanna Griso subrayó: "Voy perdida, no sé a quién dirige usted sus dardos".

En ese punto, el alcalde ha recomendado a la periodista "buscar en el diccionario" y ha afirmado que se refiere a "todos aquellos que están contaminando" y "haciendo daño a la familia". "Quizá tendría que ser usted el que debería concretar un poco más. Yo no me doy por aludida", le reprochó Susanna Griso.

Escaño aprovechó su intervención en el programa para criticar que la subdelegación del Gobierno no le tiene informado y al margen "por ciertos motivos" que, según ha dicho, él no comparte. "Porque si yo estoy para llevar bocadillos... tiene que haber una cabeza, una dirección facultativa, tiene que haber una empresa única, dirigida por un equipo gerente, director, no improvisar y ahora sí o no", ha subrayado el alcalde.

La conversación del alcalde con la periodista ha tomado tal tinte surrealista que ambos han discutido por las siglas del partido del regidor, el PSOE. El dirigente se negaba a pronunciar el nombre de la formación y sólo accedía a referirse a él como "pe ese o e". "Esto me parece ya delirante", ha acabado diciendo Griso.