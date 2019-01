El chef José Andrés reparte comida a funcionarios federales de EEUU

Como si de un desastre natural se tratara, la organización de asistencia humanitaria World Central Kitchen, del chef español José Andrés, entregó hoy en pleno corazón de Washington sándwiches y sopa a decenas de empleados federales y sus familias afectados por el cierre parcial de la Administración.

World Central Kitchen, que ha brindado comida en Haití a los damnificados por el terremoto del 2010 y en Puerto Rico a los afectados por el huracán María en 2017, atendió este miércoles a hombres y mujeres que 26 días después de la parálisis parcial de la administración estadounidense siguen sin recibir su pago.

#ChefsForFeds is ready for Day 2 of our relief kitchen next to the Navy Memorial! Check out tomorrow's menu and be sure to stop by from 11am-6pm to receive a free hot meal for federal employees and families in need. We're here for you!🍴🇺🇸 pic.twitter.com/MM70wqvJfq