El desagradable momento que vivió Sophie Turner (Sansa) durante el rodaje de 'Juego de Tronos'

Tras casi una década encarnando el papel de Sansa Stark en Juego de Tronos, Sophie Turner ha revelado una de las desventajas con la que le ha tocado lidiar. Y es que hasta ser una de las herederas de Invernalia tiene sus problemas.

En una entrevista publicada este miércoles por la revista norteamericana InStyle, Sophie Turner ha resaltado lo perjudicial que ha sido el rodaje para su melena rubia, ya que durante la serie luce un look pelirrojo. Como se explica en el artículo, la actriz ha tenido que teñirse el pelo de rojo en numerosas ocasiones hasta el punto de que este ha acabado tan estropeado y dañado que le ha obligado a tomar una decisión. Esta no ha sido otra que darle un descanso al pelo y usar una peluca.

Además, existe otra razón por la que la rubia melena de Sophie Turner acabó tan desgastada una vez terminado el rodaje. Tal y como ha afirmado la actriz, el hecho de que no se pudiera lavar el pelo cuando ella quisiera ha sido otro aspecto muy molesto.

"Durante las primeras cinco temporadas, tenía permitido lavarme el pelo porque era una joven aristócrata, sin embargo, desde la quinta me empezaron a pedir que no lo hiciera. Fue realmente asqueroso. Con la peluca ya sí me lo podía lavar cuando quisiera, lo cual es bonito. Pero sí, durante un par de años viví con un pelo bastante grasiento", ha declarado Sophie Turner en la entrevista.

Además, la británica ha comentado un detalle del teaser oficial publicado por HBO el pasado lunes 14 de enero para hacer oficial el 14 de abril como la la fecha de estreno de la octava y última temporada. En él, Sansa se dejaba ver con sus hermanos Aria y Jon delante de sus esculturas.

Sobre este detalle que recoge Sensacine, ha comentado: "Hicimos esta promo para la octava temporada donde...en realidad, no sé si puedo decir esto. Bueno, realmente no tiene nada que ver con la serie, es solo una promo. Es una gran estatua de Sansa y la querría tener en el jardín de mi nueva casa. Pero no, obviamente no la enviarían de Belfast a Nueva York".