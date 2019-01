Uno de los presentadores más mediáticos de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, reconoció este sábado en el programa Sábado Deluxe a qué partido político va a votar en las próximas elecciones al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid.

Durante una entrevista con Mario Vaquerizo, en la que el músico habló abiertamente de los problemas de salud que padece, el presentador del programa fue claro y sincero: "Yo voy a votar a la alcaldía a Carmena y a la Comunidad a Errejón".

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO AQUÍ A PARTIR DE LAS 3.25 HORAS)

Antes, el marido de Alaska también fue preguntado por lo mismo, aunque tras una primera respuesta irónica de "como diga a quién voy a votar me echan del país", que provocó alguna cara extraña en el plató, Vaquerizo respondió que ya ha decidido no votar: "Ha llegado un momento en el que voy a decidir que no voy a votar porque no soy dogmático y todos los partidos son dogmático, te obligan a estar en un sitio o en el otro".

Momento de la entrevista en 'Sábado Deluxe'.

Además, también valoró muy positivamente la política de Manuela Carmena al frente del consistorio madrileño: "Carmena lo está haciendo muy bien. Yo no la he votado porque hay unas políticas concretas que no me interesan y no se corresponden conmigo, pero eso no significa que no sea una gran política.

Otro contertulio que reconoció al partido político que va a votar es Jimmy Giménez-Arnau, que estuvo casado con María del Mar Martínez-Bordiú y Franco. El periodista desveló que apoyará a Begoña Villacís en el Ayuntamiento e Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad.