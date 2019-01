Aleluya. Estamos de enhorabuena. Milagro. En fin, podríamos estar rellenando todo este artículo con proclamas que representen nuestro estado anímico tras el nuevo giro de Telecinco. Como se suele decir, lo bueno se hace esperar. Y después de casi catorce meses desde que se emitiese el último capítulo de La que se avecina (todo un año sin rastro de la comedia), empezamos a ver algunos movimientos interesantes. Gracias a ello podemos intuir que en Mediaset por fin quieren desempolvar la undécima temporada de la serie, tras su primera gran promoción.

Las nuevas aventuras de los vecinos de Montepinar llegarán este primer trimestre del año, como avanzó en exclusiva El Televisero, aunque la fecha aún no está cerrada. Así, la comedia llegará mucho antes de lo que podíamos pensar. No porque se hayan apagado esas ganas poco menos que fanáticas, ni mucho menos, sino porque para asumir que el estreno está cerca, antes nos hemos tenido que tragar una intensísima campaña de promoción. Ese hándicap siempre ha acompañado a la producción de los hermanos Caballero. Ya estamos curados de espanto y sabemos que las promociones de La que se avecina rallan lo agónico, suelen durar semanas, y en el peor de los casos, meses.

Podría irrumpir en la parrilla con muy poco margen, casi sin avisar, aunque eso sea raro, muy raro, en Mediaset. ¿Por qué?

Pero siempre hay una primera vez para todo y, en esta ocasión, podría irrumpir en la parrilla con muy poco margen, casi sin avisar, aunque eso sea raro, muy raro, en Mediaset. ¿Por qué? Son varias las respuestas que ayudan a despejar esa marea de dudas que haya podido surgir.

En primer lugar, pese a que Telecinco ha puesto toda la carne en el asador con GH DÚO, que ocupa tres prime times semanales, lo cierto es que no ha logrado contrarrestar aún la fuerza con la que ha comenzado el año Antena 3. A pesar de sus notorias bajadas, La Voz se mantiene por encima del 20% y con tres millones de espectadores, y eso le permite posicionarse tres décimas por encima de Telecinco cuando encaramos la recta final del mes.

Que peligre el mes para la cadena de Mediaset y para el propio grupo de comunicación —por debajo de Atresmedia—, es lo que ayudaría a entender por qué está empezando, de una vez por todas, la promoción.

Hasta ahora, en contra de lo que suele ocurrir, los competitivos programadores de Telecinco no habían enfrentado ninguno de sus productos con La Voz en la noche del lunes. De hecho, en cuanto se anunció la fecha de estreno del talent show antes de Navidad, lo primero que pensó todo el mundo es 'LQSA is coming', pero no fue así. Después, en un intento de encontrar una razón a esa pasividad, se creyó que estarían esperando a conocer el rendimiento del estreno y, a partir de ahí, atacar o no la semana siguiente.

Telecinco apenas promociona para 'próximamente' nuevas películas, más aún después del batacazo con el último pase de 'El Amanecer del planeta de los Simios'

Sin embargo, aunque la acogida fue magnífica —rozó los cuatro millones y cosechó un meritorio 25% de share—, tampoco había atisbos de que fueran a contraprogramar el lunes siguiente. Y eso es lo que ha ido ocurriendo durante estas tres semanas. El programa que encabeza Eva González se ha topado solo con películas, ya emitidas además anteriormente, por lo que aspiraban a mellar poco. Hasta ahora, con visos de que todo pueda cambiar a partir de la semana que viene.

Telecinco apenas promociona para 'próximamente' nuevas películas, más aún después del batacazo con el último pase de El Amanecer del planeta de los Simios. Eso significaría, a priori, que el próximo lunes, La Voz tendrá un nuevo rival. ¿Cuál será? Estas son las posibilidades.

Los escenarios que se plantean la semana que viene

Telecinco lleva unas dos semanas con anuncios frecuentes sobre la llegada de la cuarta temporada de Got Talent, uno de los productos fuertes de la cadena, como ha demostrado durante las anteriores ediciones. Y que, además, trae novedades, con dos nuevas incorporaciones en el jurado, que puede venir a incrementar ese reclamo.

También comparte espacio en los bloques publicitarios con la serie Secretos de Estado, que llevan promocionando desde mediados de diciembre, pero no con especial intensidad. Lo que nos empuja a pensar que la serie —que también protagoniza Jesús Castro— no es la gran apuesta para luchar frente a frente con las audiciones de Antena 3. Saben que es excesivamente arriesgado y podrían hundir la producción desde su nacimiento. Así que, probablemente, no tenga su hueco hasta la noche del miércoles cuando acabe, en dos semanas, la fallida miniserie Los Nuestros 2.

Entonces, si no es la serie de Frank Ariza la gran baza, ¿cuál es? Las posibilidades se agotan y solo quedaba pensar en Got Talent, anunciada a bombo y platillo, y que podría hacer mucha sombra a la competencia. Pronósticos que saltaban por los aires con ese sorpresivo giro de los acontecimientos del que hablábamos antes. ¿La que se avecina para el próximo lunes?

Todo es posible y más en Telecinco, que no en pocas ocasiones ha dado un golpe de efecto en su programación. En cualquier caso, la promoción debería intensificarse y, hasta ahora, no ha sido así. Quizás sea demasiado precipitado que la comedia desembarque en menos de una semana.

La estrategia de Telecinco podría ser testar el talent que presenta Santi Millán contra La Voz el próximo lunes, comprobar si funciona o no y, a partir de ahí, mover el programa al miércoles ya sin la ficción de Paula Echavarría la semana siguiente. Y, desde luego, con muchísima menos rivalidad que le permitiría lucirse más y mejor. De tal forma que, ya sí el lunes 4 de febrero, los vecinos más locos de la televisión entrarían en nuestros hogares.

Son varias las cábalas que se pueden hacer mientras esperamos a que se desvele de manera oficial, mientras saciamos ese mono que nos invade con la campaña de promoción. Habrá que estar atentos a nuevos movimientos.

Un artículo de Pedro Jiménez.