La polémica entrevista de Broncano en 'La Resistencia' de la que todo el mundo habla

David Broncano entrevistó este martes en La Resistencia a la cantante La Zowi, que dejó una de esas charlas "en el barro" que tanto gustan al presentador.

Los espectadores han comparado la charla con la visita de Wismichu, una entrevista que también fue, cuanto menos, curiosa.

Entre La Zowi y Broncano hubieron silencios incómodos que el presentador intentó sofocar de la mejor manera que pudo, dejando claro por qué para muchos es uno de los mejores en lo suyo.

A mitad de entrevista, y casi sin temas de conversación —Broncano llegó a preguntar si le gustaban los ríos— la invitada dejó un comentario que generó un momento cuanto menos tenso.

"¿Cuánto crees que puedo tensar la entrevista hablando de accidentes geográficos? Has dado con un oompa loompa... Vaya rato llevamos eh. Yo estoy a gusto, yo cuando hay esto así de que tampoco... bueno... una conversación así como de quien habla en el ascensor", dijo Broncano, que no esperaba la respuesta de La Zowi: "Como en todas tus entrevistas". "No lo he dicho para joder", ha añadido.

Una entrevista por la que Broncano se ha convertido en TT en España. En Twitter hay división de opiniones, muchos consideran que el presentador "intenta dejar de tonta" a La Zowi y ha desaprovechado la ocasión para hacer preguntas interesantes. Otros sin embargo creen que ese es el estilo del humorista y de ahí reside su éxito.

Cada vez que Broncano entrevista a algún trapero, al día siguiente todos los neochandaleros macarras fanses del neochandalero primigenio se le tiran encima porque "no fue una entrevista seria". Me parto los cojones. — Clara (@ClaraGiner) 23 de enero de 2019

Broncano qué pesao eres la Bad Gyal y la Zowi nos caen mejor que tú por muy superior a ellas que te creas — julia (@julia_lpez) 23 de enero de 2019

Lamentable la entrevista de La Zowi en la resistencia..y no me esperaba algo mejor. No por culpa de Broncano o del programa todo lo contrario. Han ido muchos artistas del panorama actual y no han ido con el ego con el que ha ido la tía está..lo que no se es para que va.. — Javi Herrero (@javisnok) 23 de enero de 2019

Buf, a topísimo con esto. Mira que a mí me gusta Broncano y, de estar frente a él, buscaría entrar en sus códigos y satisfacer todas las demandas, pero es que se nota mazo la condescendencia (ya no sólo suya, sino de su público). Chicas: MOLAD MOLAD MOLAD.https://t.co/SN4R4AtIEV — Bu (@BuArena) 23 de enero de 2019

Broncano entrevistando a traperos intentando dejarlos de tontos a todos para que su público de puretas se regocije pic.twitter.com/a02H9mmado — Kristina (@KristyVicious) 23 de enero de 2019

"Tenéis que contratar a alguien más joven". El desdén de La Zowi respondiendo a las chorradas de Broncano me representa a tope — quique ramos (@diasderubias) 23 de enero de 2019

¿Cómo puede ser que Broncano no quiera este tipo de persona en su público? pic.twitter.com/C1fQwBm2RQ — Blackbird🐍 (@bbirdd_) 23 de enero de 2019

No, si será culpa de Broncano que Bad Gyal y compañía tengan la misma conversación que un nogal. https://t.co/WA3CVTfexE — 🦎 (@Lagartman_) 23 de enero de 2019