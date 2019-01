Broncano le pregunta por su dinero a Óscar Jaenada y se lleva la respuesta más rotunda jamás vista

El actor Óscar Jaenada ha acudido a divertirse a La Resistencia (#0) de David Broncano y ha contado cómo es la vida del actor en Hollywood, donde recientemente ha participado en Rambo 5 haciendo de villano.

Además, Jaenada se ha convertido en una persona muy conocida en México tras interpretar al padre de Luis Miguel en la conocida serie del mismo nombre.

Una de las mejores anécdotas de la entrevista tiene que ver con una fiesta con motivo del cumpleaños de Robert De Niro en Cannes, donde acabó hablando de un traje con Mick Jagger, cantante de los Rolling Stone.

Después de un largo preámbulo, Broncano le ha hecho la pregunta del dinero. "No te lo voy a decir, y rápido, para que hablemos de otras cosas", ha dicho de forma contundente el actor.

"Vale, vale, me parece perfecto. Me gustaría que fuese la actitud que se determinase. Si no vas a decir el dato no enredes", ha respondido Broncano.

"Es que no creo que te lo dijera ni fuera de cámaras", le ha espetado el actor.

"Hombre fuera de cámaras...", ha insistido Broncano.

"No creo, por qué... No creo que sea un dato ni que sepa mi familia", ha replicado de nuevo Jaenada.

Puedes verlo a partir del minuto 11.