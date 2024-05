Dioni Martín, de Camela, le dedica dos palabras a Ayuso y deja bien claro lo que piensa de ella

Dioni Martín, cantante de Camela, ha dejado bien claro lo que piensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un breve pero expresivo mensaje que le ha dejado en los comentarios de Instagram.

La dirigente del PP dedicó una publicación precisamente a Camela después de que este grupo musical recibiese las Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. En una foto con los dos integrantes del grupo, Ayuso escribió: "Sueño contigo, ¿qué me has dado? Sin tu cariño no me habría enamorado. #Madrid #2deMayo #Camela".

Dioni Martín ha reaccionado a esas palabras de forma muy expresiva: "Te adoro".

En el acto de entrega de esos galardones, Ayuso, vestida del color de la autonomía -el rojo-, se ha mostrado visiblemente emocionada entregando los galardones y ha evitado en su discurso los ataques al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así, se ha centrado en reivindicar el carácter de Madrid, una región "eternamente al servicio de España", y su forma de vivir "brava, callejera" y "popular".

"Son muchos años de historia compartida, de cruces de caminos, de ilusiones, proyectos y un modo de ver la vida muy propia, a la madrileña. La Comunidad de Madrid seguirá siendo la España de siempre con más ganas que nunca, donde nadie sobra, donde todos somos únicos e insustituibles", ha subrayado.