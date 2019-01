Junqueras defiende un acercamiento a los 'comuns' para forzar un nuevo referéndum

Tras unos años mirando hacia la derecha y a Convergència, ERC apuesta ahora por mirar a la izquierda y al espacio político de los Comuns. A falta de pocos días para su traslado a Madrid para el juicio ante el Tribunal Supremo (TS), el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pronunciado una conferencia en la que defiende un acercamiento a ese espacio para forzar un nuevo referéndum con reconocimiento internacional.

"Los mejores momentos de esta década no los han dado las alianzas entre el independentismo y todas las fuerzas partidarias del derecho a decidir", ha asegurado Junqueras. "Todos los demócratas podemos encontrar y encontraremos un nuevo 'cómo' y un nuevo 'cuando'' que hagan democráticamente posible la República Catalana"

Había mucha expectación alrededor la conferencia de Junqueras. El equipo de prensa de ERC no había querido desvelar cómo una persona en prisión preventiva iba a pronunciar una conferencia en un pabellón ante 2.500 personas. Se especulaba si iba a ser un mensaje de audio grabado, un holograma o un vídeo registrado en la prisión de Lledoners. En la lucha soterrada con Puigdemont por acaparar el relato, tocaba una réplica a la presentación del sábado pasado de La Crida, el nuevo partido impulsado por el expresident.

Finalmente Junqueras ha aparecido en el escenario representado en un holograma, emulando al rapero Tupac en el festival de Coachella, a Michael Jackson en los premios Billboard y a la Princesa Leia en Star Wars.

La aparición del espectro de Junqueras ha generado gran entusiasmo entre los militantes que ocupaban el pabellón. Los aplausos, sin embargo, se han apagado a los pocos minutos cuando el holograma se ha desvanecido. El resto de la conferencia la ha leído su hermano Roger, la periodista Empar Moliner y el candidato a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, entre otros.

Un juicio "ante el régimen del 78"

Este viernes Junqueras y el resto de políticos catalanes en prisión serán trasladados a Madrid, donde el próximo 5 de febrero empezará el juicio ante el TS por el intento de secesión de octubre de 2017.

Junqueras plantea el juicio como un enfrentamiento al llamado "régimen del 78" que, según él, "persiste en todos los poderes del Estado". El exvicepresidente de la Generalitat ha afirmado que Cataluña representa la mayor amenaza para este régimen y sus "privilegios políticos". El líder de ERC considera que el juicio debe ser una oportunidad para enseñar "la cara más oscura" de España y ha emplazado al independentismo a mantener las movilizaciones. Según Junqueras, el altavoz internacional que ofrecerá el juicio deberá aprovecharse para "crear un escenario más factible para la apertura del régimen del 78".

"Ahora es el momento de protestar", ha afirmado. "Es en este juicio donde sabemos que no estamos solos. Y donde queremos que todavía más gente se dé cuenta de que esta causa no va contra los independentistas, sino contra la democracia en sí misma", ha añadido.

Durante su mensaje, ha descrito su encarcelamiento como "un paso más para conseguir la libertad" y ha asegurado que ha dotado al independentismo de mayor legitimidad. "Ahora ya saben que estamos dispuestos a todo, siempre de manera pacífica, para defender la democracia y los ciudadanos de Cataluña".

Guiños a los Comuns, recados al PDeCAT

En un discurso con un carácter marcadamente progresista, Junqueras ha lanzado guiños constantes a los Comuns tanto en el plano económico como en el político a la vez que se desmarcaba del PDeCAT.

El presidente de ERC ha hecho numerosas apelaciones a sus orígenes humildes –"Soy hijo de un barrio del Baix Llobregat donde las barracas de los más desfavorecidos se amontonaban"–, a la inmigración española que llegó a Cataluña y a los "perdedores de la Guerra Civil".

"Hace años que lo decimos: de banderas no se come", ha espetado Junqueras. "Cataluña es diversidad, es lucha, es resistencia", ha sentenciado. Alejándose de los postulados más nacionalistas defendidos por un sector del PDeCAT, ha defendido que es catalán todo el que lo quiere ser. "Ser catalán no es una herencia, sino una elección. Hable la lengua que hable, tenga el apellido que tenga".

Junqueras ha defendido una economía que "dependa, cada vez menos, de los oligopolios del régimen" y ha pedido al Govern que las principales decisiones vayan en la línea de "combatir las desigualdades crecientes, defender la diversidad y proteger el medioambiente".