La usuaria de Twitter @__inmensidad ha colgado en Twitter varias capturas de WhatsApp en las que se ven las respuestas sexuales que recibió tras publicar en el portal Mil Anuncios una oferta para dar clases particulares o ser niñera en San Vicente del Raspeig, Alicante.

"Primero me llamó un hombre dándome unas condiciones realmente extrañas para cuidar de un niño. Tras mucho tiempo hablando con él le dije que no me interesaba, y colgué. A los 5 minutos llamó y tuve que amenazar con denunciarlo para que parara, decía que iba a seguir llamándome", comienza diciendo.

🤮HILO de la clase de gente que me está hablando tras poner estos dos anuncios en Milanuncios buscando trabajo de niñera o impartiendo clases particulares en San Vicente del Raspeig, Alicante.🤮 pic.twitter.com/Wo7BcFjJ4h — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

Posteriormente, le escribió un hombre proponiéndole trabajar de modelo porque la había visto "joven y guapa" y con un "lindo rostro".

Tras acabar esta llamada me encontré con esta proposición por parte de otro número. (Sé que no debería haber sido tan maja) pic.twitter.com/ivwytb4hYp — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

No fue la única oferta similar:

El siguiente al menos no insistió. Pero no entiendo el hecho de ofrecerme ese trabajo cuando no es lo que pido. pic.twitter.com/7FEWK3ZeZK — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

A este le tuve que bloquear para que no me hablara más. pic.twitter.com/vb6Da13Bmf — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

También le propusieron intercambios de pareja:

La siguiente chica no aparentaba tener 22 para nada en su foto de perfil. Aún así, aunque los tuviera es igual de asqueroso. pic.twitter.com/AQfUcPGkIc — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

Este número creo que me habló en nombre del primer fotógrafo, que tuve que bloquear al final. La transcripción que le veo sentido del mensaje sería esta: "Buenas, soy Charo. La sesión es el viernes. Son 400 €, gracias por todo. pic.twitter.com/ahxLXR5dSW — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

Y hubo mucho más:

El siguiente pensé que podría venir por mi anuncio y no para otra cosa por la foto del niño y tal pero... SORPRESA! Sí venía por otra cosa.



(En los audios basicamente le digo que son unos depravados y que dejen de proponer esas cosas a chavalas de 18 años que no lo piden) pic.twitter.com/pi6wopkDZu — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

Éste en principio parece que no me habla para eso, al menos no quiere ir de cara. Pero sus mensajes pidiendo foto de mi amiga y metiendome prisa le delatan y mucho. pic.twitter.com/RCog64ROWH — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

Después de ese veo este y pienso que puede ser serio porque es el ÚNICO de todos que parece formal. Tras la conversación de WhatsApp me llama y todo bien hasta que me dice que el y su mujer son nudistas y que a veces van desnudos por casa estando la persona que limpia. pic.twitter.com/OFhwy8YXUH — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

Este me ha hablado hace 5 minutos y sí empieza la conversación tal cual sale. No hay nada antes. Al final le he dicho "asqueroso" y lo he bloqueado. Lo de María no lo entiendo pero esta es su foto y bueno... Su nombre xddd. pic.twitter.com/TkFfF9QEPm — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

Y aquí tenemos al último que me ha hablado hasta el momento, pero la cosa seguirá seguro. pic.twitter.com/26l5P3gkRY — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

Acabo de acordarme de que me han hablado dos mas hoy que no he puesto, ambos fotógrafos. Este es uno. pic.twitter.com/8doMhw4ahk — Ly (@__inmensidad) 25 de enero de 2019

En este al ver que es formal le pregunto más para comprobar que las fotografías que ofrece hacerme sean de lo que imagino. Por supuesto no iba a ser la excepción que confirmara la regla. pic.twitter.com/Y0nBLaQr8k — Ly (@__inmensidad) 26 de enero de 2019

La usuaria explica que no le ha llegado ningún mensaje de nadie interesado en lo que buscaba. "Esas han sido las únicas personas que me han hablado", se lamenta.