Ariana Grande se hace un tatuaje en japonés y tiene que borrar la foto al conocer su verdadero significado

Aunque hoy en día tiene solución, cometer errores con los tatuajes es algo problemático que se puede convertir casi en pesadilla en caso de compartirlo en redes sociales. Además, si el que protagoniza el error es un personaje público, las risas, las burlas y los comentarios son inminentes y abundantes.

Esto es lo que le ha pasado a Ariana Grande, la popular cantante estadounidense que convierte en éxito todo lo que toca. La joven artista quiso tatuarse en japonés el título de su última canción, 7 rings. Sin embargo, un error la llevó a inscribirse el término kanji shichirin (七輪), cuyo significado es el de una parrilla con estilo japonés.

Ariana Grande's new tattoo "七輪" means Japanese style bbq grill, not 7 rings. 😭 If you want to know about 七輪, just google "SHICHIRIN" pic.twitter.com/HuQM2EwI62