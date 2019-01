El emotivo 'reproche' en esta esquela de Murcia conmueve en Twitter

La Verdad de Murcia ha publicado recientemente una emotiva esquela que se ha hecho viral en las redes sociales.

El texto es completamente normal al principio. Se dan los datos habituales de la difunta, los nombres de sus familiares, la fecha y hora de la misa...

Pero una simple frase al final lo cambia todo y pone casi los pelos de punta: "Y asistan a la misa córpore insepulto que por su eterno descanso tendrá lugar hoy martes, a las OCHO Y CUARTO de la tarde, en la parroquia de San Lorenzo, previa a su traslado y posterior inhumación en el cementerio municipal de Vigo donde recibirá cristiana sepultura. (Y dejándonos sin la receta del salpicón)".

LA VERDAD DE MURCIA Esquela

El usuario @Laszloeragay se dio cuenta al leer el periódico y lo compartió en Twitter, generando reacciones como estas:

Los buñuelos de aire de patata se fueron con mi abuela Pilar...como me acuerdo de eso, flipa.

67 años.

De pequeño, cuando se moría alguien de esa edad, me parecía que era lo normal, que era alguien ya viejo.

Ahora me parece una putada enorme porque mucha gente que quiero ya los ha sobrepasado y me parece que están en lo mejor de la vida.