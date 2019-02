El impactante cambio de 'look' de Tamara Gorro: "Os podéis mofar sin problema"

Tamara Gorro sorprendió hace seis días a todos sus seguidores con un cambio de look. La influencer publicó una foto en Instagram en la que aparecía en la piscina con el pelo lleno de trenzas. Sin embargo, Gorro ha experimentado otro impactante cambio de imagen, aunque esta vez no por voluntad propia, sino como del primero.

Ahora, la influencer tiene el pelo rizado, como nunca antes. Y en exceso. "Resultado. Según me quité las trenzas... ¿Opiniones? Os podéis mofar sin problema, porque me llevo riendo toda la tarde de mí misma jajajaja", ha escrito junto a la imagen.

