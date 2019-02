El actor Eduardo Casanova ha sido de lo más comentado en las redes sociales por el peculiar 'look' que lleva en la gala de los Premios Goya y que ha generado muchos aplausos en Twitter.

Casanova lucía un pronunciado escote para, según ha asegurado en TVE, poder presumir del trabajo que hace en el gimnasio.

El actor ha atendido en la alfombra roja a una reportera del programa Viva la Vida, de Telecinco, y le ha dado una contundente respuesta cuando le ha preguntado por su vestimenta.

"Pero, por favor, explícanos este 'look', porque desapercibido no pasas", le ha dicho la reportera. "Bueno, pues mira. Yo considero que la moda es arte y considero que el arte nunca debe ser explicado. Así que no te voy a explicar nada más, simplemente verlo".

"Touché", ha dicho la periodista. "Yo me siento muy cómodo y estoy muy feliz", ha rematado Casanova.