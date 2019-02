Francia, Suecia y Reino Unido legitiman también a Guaidó

Este lunes ha comenzado con una cascada de reconocimientos para el opositor venezolano Juan Guaidó. Francia ha abierto la veda este 4 de febrero, y casi de inmediato le han seguido Suecia, España y Reino Unido. Todos lo han hecho tras expirar el plazo de 8 días que habían dado a Maduro para que convocara elecciones presidenciales.

Cada país ha elegido una fórmula diferente: Reino Unido habla de "presidente constitucional interino" mientras que España de "presidente encargado", pero lo cierto es que, mire donde mire, Nicolás Maduro verá más países que no le reconocen que aliados. De hecho, centrándose en la UE, sólo Italia y Grecia le respaldan a estas alturas.

"Consideramos que hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuya legitimidad está perfectamente reconocida, está habilitado para convocar elecciones presidenciales", ha indicado el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en una entrevista a la emisora pública France Inter.

"Parece claro para todo el mundo, incluidos los europeos, que hay que salir de esta crisis con una elección que sea completamente legítima" para la jefatura de Estado, puesto que Venezuela es un país con régimen presidencial, ha argumentado el responsable de la diplomacia francesa.

Así, ha explicado que este lunes habrá consultas entre Francia y sus socios europeos para constituir un grupo de contacto con quienes lo deseen "para acompañar la transición, no para ser neutros".

Por su parte el Gobierno sueco también ha reconocido este lunes a Guaidó y ha abogado por una solución política y pacífica. "En esta situación apoyamos y consideramos a Guaidó como legítimo presidente interino", ha declarado la ministra de Exteriores sueca, Margot Wallström, a la televisión pública SVT.

Wallström ha asegurado que Suecia "nunca" ha reconocido las elecciones presidenciales del año pasado, boicoteadas parcialmente por la oposición y en las que ganó Nicolás Maduro, por lo que considera a Guaidó como 'único representante legítimo del pueblo venezolano'.

El último en sumarse a esta lista ha sido el Gobierno del Reino Unido. El ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, ha revelado la decisión en Twitter, después de constatar que el actual presidente, Nicolás Maduro,"no ha convocado elecciones en el plazo de ocho días que establecimos".

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let's hope this takes us closer to ending humanitarian crisis