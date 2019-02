Seguramente recuerdes a Betty de Toy Story con una cofia, un corsé, un vestido de lunares rosas con cancán y mucho vuelo. Pues bien, en la próxima entrega de la saga no va a ser así.

Pixar ha compartido durante la Superbowl otro tráiler de adelanto de Toy Story 4, que tiene previsto su estreno el próximo 21 de junio. En él se pueden ver a algunos personajes clásicos de la cinta en una feria, entre ellos a Buzz Lightyear, Woody y Betty. El aspecto de este personaje es de lo más llamativo de este fragmento, ya que deja atrás su vestimenta habitual para lucir unos pantalones y una capa al más puro estilo superheroína.

Pixar

Pero este no va a ser el único cambio en Betty. Según anunció Pixar en otras imágenes promocionales el pasado 28 de enero, parece que cobrará protagonismo más allá de ser la novia de Woody y cambiará radicalmente su rol de muñequita a un personaje mucho más activo y reivindicativo.

