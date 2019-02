La última ceremonia de los Goya ha dejado imágenes para el recuerdo, aunque ninguna como la cara que se le quedó a Anna Castillo cuando entregaron el premio a Mejor actriz de reparto a Carolina Yuste por Carmen y Lola. El gesto de la catalana, que partía como gran favorita por Viaje al cuarto de una madre, se hizo inmediatamente viral y en Twitter muchos no pudieron evitar comentar su reacción.

De esa reacción y de esos comentarios ha hablado este miércoles en un encuentro con La Script en la Cadena SER. "Es increíble porque me están tratando fatal, como que tengo mal perder y en realidad es cara de sorpresa absoluta. Una no puede ser natural y expresar lo que le pasa en el momento que ya te tachan de mal perdedora, cuando en realidad me pareció estupendo que ganara Caro, lo que pasa que no me lo esperaba", ha asegurado.

"Una no puede ser natural y expresar lo que le pasa en el momento." Así explica @AnnaaCastillo la cara que puso en el instante en que @CarolinaYuste_O se llevaba el premio a Mejor Actriz de Reparto en los #Goya2019 al que ella también optaba pic.twitter.com/oQFS6QOyLX — La Script (@LaScript) 6 de febrero de 2019

En la entrevista con Pepa Blanes ha justificado también el porqué de su sorpresa. "Había ganado dos Feroz y el Gaudí y todas las cosas, y es verdad que antes de los Goya pierdes un poco de perspectiva", ha dicho la intérprete.

Me alegré mucho porque además se lo merece que flipas pero me sorprendió y ya me están poniendo a parir.

"A mí mucha gente me decía que se lo iban a dar a Ana Wagener, a Natalia [de Molina], a mí... pero no oí a tanta gente hablar de Caro, y como pierdes un poco la perspectiva se te olvida. Entonces en el momento en que dijeron su nombre flipé, y me alegré mucho porque además se lo merece que flipas pero me sorprendió y ya me están poniendo a parir", ha dicho sobre su reacción y el aluvión de memes en Twitter.