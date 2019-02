La comentadísima reacción de Anna Castillo al ver que no había ganado el Goya

Anna Castillo era la favorita para llevarse el Goya a mejor actriz revelación por Viaje al cuarto de una madre. Pero, esta vez, todos los pronósticos fallaron y el premio se lo llevó Carolina Yuste por Carmen y Lola.

Sin embargo, Anna Castillo tuvo su buena parte de protagonismo en las redes sociales por su peculiar reacción al escuchar que la premiada no era ella.

Castillo miró hacia un lado con los ojos muy abiertos y cara de sorpresa. Un rostro de asombro que se acentuó todavía más cuando abrió la boca de par en par.

Estas son algunas de las reacciones que ha generado su cara:

Se me ha quedado la misma cara que a Anna Castillo cuando he visto que no ganaba el Goya a Mejor actriz secundaria 😟🥴 #Goya2019