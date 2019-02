El 2018 fue el cuarto año más cálido desde 1880

El 2018 ha sido el cuarto año más cálido desde 1880, según análisis independientes del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). No obstante, a nivel mundial, las temperaturas del año pasado se mantienen por detrás de las del 2016, 2017 y 2015, aunque los datos del 2018 constatan la tendencia de calentamiento continuo.

Según los análisis, las temperaturas globales el año pasado fueron 0,83ºC más altas que la media de 1951 a 1980. "2018 es nuevamente un año extremadamente cálido, además de una tendencia a largo plazo al calentamiento global", ha advertido el director de GISS, Gavin Schmidt.

